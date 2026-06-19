Transfer semakin memanas: Caio Henrique sangat ingin bergabung dengan Ajax karena alasan yang sangat jelas

Caio Henrique sangat ingin pindah ke Ajax, demikian dilaporkan media Brasil Globo. Bek kiri tersebut telah memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut.

Pada Kamis malam, Foot Mercato melaporkan bahwa Ajax sangat tertarik pada bek sayap berusia 28 tahun tersebut, yang diperkirakan akan dibeli dengan harga sekitar sepuluh juta euro.

Globo kini melaporkan bahwa Henrique memang tertarik pindah ke Amsterdam. Ada alasan penting di balik hal ini: ia yakin bahwa dengan bergabung ke Ajax, ia dapat kembali menarik perhatian tim nasional.

Karena alasan itulah ia sangat ingin bermain di Ajax dan telah menolak beberapa tawaran dari negara asalnya, Brasil.

Henrique masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027, namun kepindahannya dari Monaco masih bisa dinegosiasikan. Ini adalah musim panas terakhir di mana Monaco masih bisa menerima biaya transfer untuk bek sayap tersebut.

Bek kiri ini bergabung dari Atlético Madrid pada musim panas 2020 dan sejak itu menjadi pemain andalan di Stade Louis II. Secara total, ia telah tampil dalam 211 pertandingan untuk Monaco, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan 41 assist.