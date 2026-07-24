Hal itu dilaporkan harian olahraga Italia Gazzetta dello Sport. Menurut laporan tersebut, klub raksasa Turki itu menawarkan gaji kepada pemain sayap tersebut sebesar delapan juta euro bersih per musim, dengan durasi kontrak lima tahun. Selain itu, Leao juga punya peluang meraih tiga bonus setiap tahun: 1,5 juta euro untuk lebih dari 20 penampilan, 1,5 juta euro untuk 15 gol, dan satu juta euro jika Fenerbahce menjuarai Süper Lig.

Fener belakangan empat kali beruntun menjadi runner-up dan belum lagi memenangi gelar besar itu sejak 2014. Karena itu, klub di bawah presiden yang baru terpilih, Aziz Yildirim, ingin melakukan penguatan besar-besaran agar bisa mengimbangi juara bertahan Galatasaray. Untuk Rafael Leao, menurut laporan tersebut, klub Turki itu siap membayar biaya transfer sebesar 50 juta euro untuk pemain Portugal tersebut.

Di Milan, Rafa Leao sudah bertahun-tahun menjadi pemain kontroversial karena penampilannya yang kurang konsisten. Pindah ke Süper Lig bisa menjadi kesempatan baginya untuk mencoba awal yang baru, sambil tetap dibayar dengan sangat mewah. Fenerbahce baru beberapa pekan lalu menjadikan Mason Greenwood (Olympique Marseille) sebagai transfer termahal dalam sejarah klub: pemain Inggris itu menelan biaya 39 juta euro, jumlah yang kini bisa kembali dilampaui. Selain itu, Fener juga mengamankan jasa Vedat Muriqi (Mallorca) seharga 15,5 juta euro dan Nathan Ake (Manchester City) seharga delapan juta euro.

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Jika Milan memutuskan untuk menjual Rafa Leao, menurut laporan tersebut klub itu ingin menginvestasikan uangnya pada Konstantinos Karetsas dari KRC Genk. Namun, pemain tim nasional Yunani itu kabarnya sudah memberikan persetujuan kepada Borussia Dortmund. Berbeda dengan BVB, Milan sejauh ini belum mengajukan tawaran untuk pemain ofensif tersebut.

Rafael Leao mencatatkan sepuluh gol dan tiga assist dalam 31 pertandingan kompetitif bersama Milan pada musim lalu.