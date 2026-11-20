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Masa depan Phil Foden di Manchester City menjadi tanda tanya, tetapi Richard Dunne mengatakan kepada GOAL bahwa pemain didikan klub itu tidak memikirkan transfer karena ingin menjadi “pahlawan” bagi klub yang membesarkan namanya. Jika ia akhirnya pindah, meski dengan berat hati, Foden diperkirakan akan meninggalkan Liga Primer.

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Untuk saat ini, Foden masih setia kepada satu klub

Belum ada tanda bahwa Foden mempertimbangkan pindah klub menjelang bursa transfer berikutnya pada Januari 2027. Foden baru menandatangani kontrak baru pada musim panas lalu, dengan masa berlaku hingga 2030 serta opsi perpanjangan 12 bulan.

Untuk saat ini, pemain timnas Inggris tersebut berada di jalur untuk menghabiskan seluruh kariernya di satu klub. Ia menjalani debut di tim senior pada November 2017 saat berusia 17 tahun. Sejak itu, ia mencatat lebih dari 370 penampilan dan meraih enam gelar Liga Primer serta satu trofi Liga Champions.

Namun, belakangan ini Foden kesulitan tampil konsisten. Ia terkadang harus duduk di bangku cadangan City dan menelan kekecewaan karena tidak masuk skuad Piala Dunia 2026. Akankah kepindahan ke klub lain membantu gelandang berusia 26 tahun itu menemukan kembali performa terbaiknya?

Akankah transfer menguntungkan sang gelandang?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Dunne, mantan kapten City yang berbicara dalam kerja sama dengan IrishBetting.ie itu mengatakan kepada GOAL: “Saya menyukai Phil Foden. Saya senang menyaksikannya selama bertahun-tahun, jadi saya sangat enggan mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat.

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“Terkadang persoalannya tidak sesederhana itu. Ini bukan sekadar soal pergi ke tempat lain. Jika ia pindah, tidak ada yang berubah, karena performanya bergantung pada dirinya sendiri, bukan pada klub atau lingkungan baru.

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“Saya masih berpikir ia bisa kembali ke performa terbaiknya di Man City. Menurut saya, keadaan harus berubah baginya. Ia mungkin harus menuntut lebih dari dirinya sendiri. Ia harus memastikan tidak ada keraguan soal apakah pelatih akan memilihnya atau tidak.

“Ia harus memastikan pelatih memilihnya. Ia harus memastikan dirinya menjadi yang terbaik dalam latihan setiap hari. Pada beberapa kesempatan musim ini, ia sudah mengulangi penampilan terbaiknya, tetapi belum mampu melakukannya secara konsisten. Itulah yang harus ia upayakan.

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“Saya tidak mengenal Phil secara pribadi, tetapi jika ia meninggalkan Man City, saya rasa ia tidak akan pergi dengan senang hati. Menurut saya, ia ingin mengakhiri kiprahnya di Man City, entah itu saat kariernya berakhir, sebagai pahlawan, sebagai pemain yang memberi kontribusi positif, sebagai sosok yang dikenang semua suporter bukan hanya karena satu atau dua musim bagus, melainkan karena karier yang penuh kenangan dan kualitas.

“Saya masih berpikir ia bisa mewujudkannya. Yang penting adalah ia berusaha memastikan dirinya kembali ke level itu, alih-alih pindah dan berharap menemukannya di tempat lain, tempat yang tidak memberinya kecintaan yang sama terhadap klub. Tuntutan pribadinya terhadap diri sendiri mungkin juga tidak akan sama. Menurut saya, semuanya bergantung pada dirinya dan bagaimana ia kembali melakukan hal yang paling dikuasainya di Man City.”

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Bisakah Foden tergoda pindah ke luar negeri?

Ketika ditanya lebih lanjut apakah Foden kemungkinan akan pergi ke luar negeri jika berpisah dengan City, mengingat sulit membayangkannya bermain untuk tim lain di Inggris , Dunne menambahkan: “Saya kira begitu. Menurut saya, City akan enggan menjualnya ke klub lain di Liga Primer.

“Saya rasa Phil juga mungkin enggan mengenakan seragam klub lain, lalu kembali ke Etihad untuk bermain di sana. Jadi, tujuannya harus ke luar negeri dan kepindahan itu harus merupakan langkah besar, karena bakat, kemampuan, dan potensinya untuk menjadi pemain kelas dunia sangat besar.

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“Menurut saya pribadi, demi saya, para suporter, klub, dan Phil, prioritas utamanya seharusnya adalah ia kembali ke performa terbaiknya di Man City.”

Man City butuh kontribusi lebih dari Foden

Foden mencetak trigol di Liga Champions musim ini saat menghadapi AEK Athens, tetapi baru sekali mencetak gol di Liga Primer . Ia menerima kartu merah dalam derbi City melawan rival bebuyutannya, Manchester United, pada September.

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Ia tidak kembali mendapat panggilan dari Thomas Tuchel untuk rangkaian pertandingan Liga Negara UEFA pada November. Sejumlah keputusan besar pun harus diambil terkait masa depan jangka pendek dan panjang pemain yang pernah disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan itu.