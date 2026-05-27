Transfer pertama? Maresca ingin membawa pemain senilai 120 juta euro ke Manchester City

Enzo Maresca ingin mendatangkan Enzo Fernández ke Manchester City, demikian dilaporkan oleh Sky Sports yang terpercaya. Pemain asal Argentina itu dipandang oleh Maresca sebagai pemain yang saat ini belum dimiliki oleh Manchester City.

Maresca akan menggantikan Pep Guardiola sebagai manajer The Citizens pada musim depan. Pelatih asal Italia ini masih memimpin Chelsea pada awal musim ini.

Dia dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Manchester City mengenai kemungkinan bergabung, yang membuat Chelsea memutuskan untuk memecatnya pada 1 Januari.

Kini Maresca memang akan mulai bekerja sebagai pengganti Guardiola, namun ia ingin membawa seseorang dari masa kerjanya di London ke Etihad Stadium.

Manajer berusia 48 tahun ini melihat Fernández sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah. Pemain asal Argentina ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2032 di Stamford Bridge, sehingga ia akan menjadi opsi yang sangat mahal.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Fernández mencapai 90 juta euro. Tiga tahun lalu, Chelsea membayar 120 juta euro kepada Benfica untuk jasanya.

Sejak kedatangannya, ia telah bermain dalam 169 pertandingan untuk The Blues. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak 31 gol dan memberikan 30 assist. Selain Chelsea, Real Madrid dan Paris Saint-Germain juga tertarik padanya.