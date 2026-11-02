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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Transfer paling penting di bursa musim dingin: Inter terapkan syaratnya kepada Barcelona

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Inter vs Como
Inter
Como
Serie A
A. Bastoni
H. Flick
Spanyol
Inggris
Italia
Jerman

Apakah transfer yang dinanti-nantikan akan terwujud?

Tampaknya Barcelona belum menutup berkas kesepakatan dengan Alessandro Bastoni, bek Inter, meski transfer tersebut gagal terwujud selama bursa transfer musim panas lalu. Namun upaya baru ini tidak akan mudah, mengingat sang pemain bersikeras untuk mendapatkan jaminan yang jelas sebelum menyetujui mengenakan seragam klub Catalan tersebut.

Menurut laporan yang diterbitkan jaringan "Sky Sport", Bastoni masih menjadi salah satu target yang ingin direkrut Barcelona, setelah klub mempertahankan komunikasinya dengan lingkungan sang pemain selama periode lalu, sebagai persiapan untuk upaya baru pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Kesepakatan sebelumnya yang tidak rampung

Barcelona sebelumnya telah menempuh langkah penting dalam negosiasinya dengan bek Italia tersebut pada musim panas lalu, di mana mereka mencapai kesepakatan pribadi dengannya terkait kontrak yang berlaku hingga Juni 2031. Namun transfer itu tidak sampai ke tahap akhir setelah pelatih Hansi Flick memutuskan untuk tidak melanjutkan proses tersebut saat itu.

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Meski demikian, komunikasi antara para pejabat klub Catalan dengan agen Bastoni tidak terputus, dengan terus menyampaikan pesan yang jelas bahwa Barcelona akan menjadi tujuan utama sang pemain apabila ia memutuskan untuk meninggalkan Inter.

Namun bek Italia berusia 27 tahun itu, menurut Sky, tidak ingin hanya berpuas diri dengan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, karena ia menunjukkan keterbukaannya untuk melanjutkan negosiasi, dengan syarat mendapatkan jaminan sportif terkait perannya di dalam tim.

Salah satu tuntutan utamanya adalah menggelar pertemuan langsung dengan Hansi Flick, guna mengetahui gambaran teknis sang pelatih mengenai dirinya.

Periode mendatang diperkirakan akan menyaksikan pertemuan-pertemuan baru antara para perwakilan klub Catalan dan lingkungan sang pemain, dalam upaya mendekatkan sudut pandang dan mengubah ketertarikan yang terus berlanjut menjadi negosiasi nyata.

Syarat Inter

Di sisi lain, Inter Milan, menurut laporan tersebut, bersikeras untuk mendapatkan sekitar 70 juta euro sebagai kompensasi melepas beknya, angka yang bisa menimbulkan tantangan tambahan bagi Barcelona mengingat kondisi finansialnya.

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa Inter telah mengajukan tawaran awal untuk memperpanjang kontrak Bastoni kepada para agen sang pemain, namun tawaran itu tidak meyakinkan mereka, sehingga membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan kepergiannya, terlebih kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2028.

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