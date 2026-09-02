Transfer nyaris gagal: Bos FC Schalke 04 ungkap drama gila pada hari terakhir bursa transfer

Kepada mikrofon Sky, Baumann mengumumkan bahwa kesepakatan itu pada akhirnya baru bisa direalisasikan beberapa detik sebelum penutupan bursa transfer: "Saat kami mendapatkan konfirmasi bahwa semuanya sudah diunggah ke sistem DFB, tersisa 35 detik sebelum penutupan bursa transfer."

Dalam hal ini, terutama masalah teknis justru menjadi kendala tak terduga. "Dulu yang menjadi kendala adalah mesin faks, sekarang adalah dunia digital dengan hal-hal seperti tanda tangan digital," ujar Baumann, yang bekerja untuk Schalke sebagai direktur olahraga sejak 2025.

Karena waktu yang tidak cukup, tes medis Hwang juga baru dilakukan setelah penandatanganan resmi. "Tentu ini merupakan risiko tertentu, tetapi untuk kesepakatan peminjaman selama sepuluh bulan masih bisa dikelola. Jika kami menginvestasikan tiga juta euro, kami tidak akan melakukannya," jelas Baumann.

Schalke merampungkan transfer pinjaman penyerang Korea Selatan berusia 30 tahun itu pada Selasa kemarin. Hwang dipinjam dari Wolverhampton Wanderers untuk musim depan, dan kabarnya tidak ada opsi pembelian.

Kapan Hee-chan Hwang menjalani debutnya untuk FC Schalke 04?

Setelah Satoshi Tanaka (Düsseldorf), Junior Dina Ebimbe (Frankfurt), Junior Adamu (Freiburg), Kevin Müller (Heidenheim), Maximilian Wöber (Leeds), dan Robin Gosens (Florenz), sang penyerang menjadi rekrutan eksternal keenam bagi Die Knappen. Selain itu, kontrak Edin Dzeko dan Loris Karius yang telah habis juga diperpanjang.

Hwang bisa saja menjalani debutnya untuk S04 pada Sabtu mendatang, saat Königsblau menjamu Bayern München di Bundesliga. Pada pekan pertama, Schalke menelan kekalahan 0-3 melawan FC Augsburg dalam comeback mereka ke Bundesliga.