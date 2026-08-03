Posisi penyerang murni masih menjadi prioritas bagi Deco, direktur olahraga Barcelona, tetapi klub berniat memperkuat lini tengahnya.

Frenkie de Jong akan absen selama beberapa bulan karena cedera lutut, sementara Marc Casado diperkirakan hengkang sebelum akhir bulan ini.

Oleh karena itu, klub Catalan tersebut tengah menggarap beberapa opsi, di antaranya Rodri, pemain Manchester City, yang mungkin bisa direbut Blaugrana dari rival tradisional mereka, Real Madrid.

Namun, pemain terbaik Piala Dunia terakhir itu bukan satu-satunya pemain yang diincar Barcelona, terlebih dengan Real Madrid yang terus bersaing ketat.

Sebuah nama baru muncul berulang kali di media-media yang berafiliasi dengan Barcelona: Azzedine Ounahi, pemain internasional Maroko, yang dikenal di Prancis lewat masanya bersama Angers dan Olympique Marseille.

Surat kabar "Sport" menyoroti pemain Girona ini, dan menjelaskan alasan mengapa ia dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi Barcelona.

Pertama, mengingat pengalamannya di La Liga, tempat ia tampil luar biasa musim lalu meski dalam kondisi sulit yang dihadapi timnya yang terpuruk di dasar klasemen.

Bakatnya tak terbantahkan; ia adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan seorang diri, sekaligus mampu menguasai lini tengah.

Fleksibilitasnya yang tinggi juga menjadi nilai lebih, dengan satu tanda tanya: sejauh mana konsistensi levelnya.

Selain itu, harganya sangat menggiurkan. Klausul pelepasan dalam kontraknya hanya sebesar 25 juta euro, dan klub Girona mungkin bersedia melepasnya dengan nilai sekitar 10 juta euro, sebagaimana diungkap surat kabar "Mundo Deportivo" kemarin, Minggu.

Jumlah yang sangat murah untuk seorang pemain internasional berusia 26 tahun, yang telah menampilkan musim individu yang lebih dari luar biasa.