Transfer musim gugur atau jalan menuju kepergian? Misteri seputar masa depan bintang Barcelona

Bintang Barcelona, Frenkie de Jong, melangkah penting pekan ini dalam perjalanan pemulihannya dari robekan ligamen samping di lutut kanannya; cedera yang menimpanya akibat memaksakan diri secara berlebihan selama Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Gelandang asal Belanda itu kembali bergabung dengan tim Catalan yang dipimpin Hansi Flick pada hari Selasa lalu, dan jika ia merasa dalam kondisi baik seiring meningkatnya intensitas latihan, maka ia bisa mendapatkan lampu hijau untuk tampil dalam pertandingan pada pekan-pekan mendatang.



Saat ini, berbagai indikasi tampak positif bagi pemain yang mengenakan nomor punggung 21 tersebut, setelah ia memilih menjalani penanganan konservatif (non-operasi) meski staf medis klub merekomendasikan tindakan operasi, sebagaimana diberitakan surat kabar Catalan "Sport".

Lutut Frenkie menunjukkan respons yang baik, meskipun klub akan terus memantau perkembangan kondisinya secara cermat. Dan meski pemulihannya yang baik sejauh ini tanpa diragukan merupakan kabar yang sangat menggembirakan, ujian sesungguhnya untuk mengetahui sejauh mana ia berada di jalur yang benar baru akan dimulai sekarang, setelah ia mulai berlatih dengan ritme yang sama seperti rekan-rekannya; dan Flick secara pribadi telah menegaskan kepadanya bahwa ia tidak akan bermain dalam pertandingan sampai benar-benar pulih sepenuhnya.

Pelatih asal Jerman itu telah menjelaskan sejak mengambil alih tanggung jawab di Stadion "Spotify Camp Nou" bahwa ia sangat menentang pengambilan risiko terhadap pemain mana pun yang baru kembali dari cedera, terlebih dalam kasus yang istimewa dan kontroversial di dalam klub seperti kasus Frenkie de Jong.

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Selain itu, bersamaan dengan ketidakpastian mengenai bagaimana lutut de Jong akan merespons, ada faktor lain yang harus diperhitungkan pada tahap krusial ini, yakni level istimewa yang ditampilkan Barcelona, khususnya lini tengahnya, selama periode pembuka musim. Pasalnya, tim Blaugrana tidak hanya meraih kemenangan di seluruh pertandingan, tetapi juga menunjukkan penampilan memukau yang membuat mereka menyapu habis sebagian besar lawan dengan sangat cepat.



Surat kabar Catalan tersebut menambahkan: "Ada dampak langsung dari perekrutan Rodri, kemunculan Marc Bernal, serta level luar biasa yang ditampilkan Pedri dan Fermin Lopez, dan semua ini terjadi dengan kehadiran Dani Olmo, Gavi, dan Bryan Zaragoza yang menunggu kesempatan mereka. Karena itu, peluang untuk tampil di lini tengah Barcelona akan sangat sempit dan sulit diraih."

Meskipun Frenkie sepenuhnya yakin akan kemampuannya untuk kembali merebut tempat di skuad, data terkini tidak berpihak padanya, dan pemain asal Belanda itu harus menampilkan performa yang istimewa dan memukau dalam latihan agar bisa menyusul "kereta" tim yang melaju dengan kecepatan luar biasa sebelum jeda internasional.

Bulan-bulan mendatang akan menentukan peran Frenkie de Jong dalam proyek baru Hansi Flick, dan sudah sewajarnya manajemen olahraga memantau secara cermat seberapa besar keterlibatannya dalam pertandingan selama periode menjelang bursa transfer musim dingin; sebab ia termasuk salah satu pemain berbayaran tertinggi di tim dan menjadi perhatian di pasar transfer.

Oleh karena itu, meskipun ada kepercayaan yang diberikan kepada seluruh tim serta penunjukan solidaritas dan kesatuan di depan umum, segala kemungkinan tetap terbuka di dalam internal klub Catalan tersebut.

Mantan pemain Ajax itu selalu menegaskan, baik dalam pertemuan tertutup maupun secara terbuka, bahwa ia tidak berniat melakukan apa pun selain bertahan di Barcelona.

Meskipun masa baktinya di "Camp Nou" diwarnai lebih banyak gejolak daripada yang diharapkan atau diperkirakan oleh semua pihak terkait, gelandang itu tidak berencana pergi; ia merasa siap untuk meyakinkan pelatih Flick dengan penampilannya dan memainkan peran sentral dalam mewujudkan target tim musim ini.

Kendati demikian, pemain yang kini berusia dua puluh sembilan tahun itu menemukan dirinya berada di persimpangan yang menentukan dalam kariernya, sebab Manchester City sempat mempelajari kemungkinan merekrutnya musim panas lalu, sementara klub lain di Liga Primer Inggris, yaitu Chelsea, memantau situasinya secara cermat menyusul kepindahan Enzo Fernandez ke The Citizens. Dan klub-klub besar Eropa lainnya bisa saja ikut terjun jika situasinya di Barcelona tetap tak kunjung menemui kepastian.



Bagaimanapun, masih terlalu dini untuk menghilangkan ketidakpastian ini; prioritas saat ini adalah agar pemulihan Frenkie berjalan tanpa kemunduran apa pun sehingga pada akhirnya ia bisa kembali ke dalam skuad.

Barcelona menjalani musim ini dengan ambisi besar, dan kembalinya pemain bernomor punggung 21 itu ke level terbaiknya bisa menjadi "transfer musim gugur" berkualitas tinggi.

Klub akan memantau secara cermat perkembangan kondisi Frenkie de Jong seiring kembalinya ia bergabung dengan kelompok latihan; sebab setelah semua "kegaduhan" yang mengiringi musim panas lalu, ketika Flick, di samping cedera yang dideritanya, mencopot ban kaptennya dan menyerahkannya kepada Raphinha, klub berharap kini saatnya untuk fokus sepenuhnya pada sepak bola.



