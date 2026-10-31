Pemain Brasil Estevao, bintang Chelsea, tidak mendapatkan peran yang ia tunggu-tunggu pada musim keduanya di Stamford Bridge, dan kemunduran dalam jumlah penampilannya ini tidak luput dari perhatian Barcelona.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona berada di garis depan klub-klub yang memantau situasi Estevao yang berusia 19 tahun, dan yang kontraknya bersama Chelsea berlangsung hingga musim panas 2033.

Angka-angka tersebut mencerminkan kesulitan yang dihadapi Estevao untuk mengamankan tempat dalam rencana pelatih Xabi Alonso.

Estevao hanya bermain selama 259 menit musim ini, tersebar dalam 9 pertandingan antara Liga Inggris dan Piala Liga.

Di Liga Inggris, ia tampil dalam 7 pertandingan, 6 di antaranya sebagai pemain pengganti. Selain itu, ia belum mencetak satu gol pun dan tidak memberikan satu assist pun sejak awal musim ini.

Peristiwa tersingkirnya Chelsea dari Piala Liga di hadapan Liverpool secara khusus menyorot situasi Estevao.

Meskipun ia melakukan pemanasan selama pertandingan, Estevao tidak ikut bermain dalam laga tersebut, sebuah keputusan yang memicu kritik dari sebagian pendukung Chelsea, dan kembali menyorot terbatasnya perannya bersama tim.

Kemunduran dalam penampilan Estevao ini tidak luput dari perhatian Barcelona, di mana klub Catalan itu terus memantau situasi pemain Brasil tersebut secara saksama, dan tidak mengalihkan perhatian darinya.

Estevao merupakan salah satu pemain yang mendapatkan kekaguman besar dari direktur olahraga Barcelona, Deco, yang mengenal dengan baik bakat dan potensinya.

Di saat spekulasi mengenai masa depan Estevao semakin meningkat, Xabi Alonso kemarin menyinggung situasi winger Brasil itu, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Manchester United.

Pelatih Chelsea itu berupaya menenangkan, dengan menegaskan bahwa Estevao akan mendapatkan peluang untuk bermain sepanjang musim.

Alonso ditanya tentang kemungkinan kepergian pemain Brasil itu dengan status pinjaman selama bursa transfer musim dingin, tetapi ia mengesampingkan bahwa Chelsea bergerak ke arah tersebut, seraya berkata, "Tidak ada pembicaraan apa pun soal itu."