Transfer menggemparkan: Bayern Munich bergerak agresif untuk merekrut bintang Barcelona

Dani Olmo memiliki kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2030, namun kabar mengenai ketertarikan sejumlah klub besar Eropa untuk merekrutnya meningkat dalam beberapa hari terakhir, dengan Bayern Munich berada di barisan terdepan, di tengah keinginan pemain untuk mendapatkan menit bermain yang lebih reguler, serta tidak adanya jaminan tempat di susunan pemain utama pelatih Hansi Flick akibat persaingan ketat dengan Fermin Lopez untuk posisi pengatur serangan.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Sport", Olmo menjadi prioritas Bayern Munich pada musim depan, di mana manajemen klub Bavaria itu menilai bahwa Jamal Musiala atau Michael Olise, atau bahkan keduanya, bisa meninggalkan tim, meski keduanya merupakan pemain paling menonjol dan mampu menciptakan perbedaan di tim yang bersaing untuk semua gelar.

Jika salah satu atau kedua pemain tersebut pergi, Bayern Munich akan berusaha merekrut Dani Olmo, sebab ketertarikan klub Jerman itu untuk mendatangkan pengatur serangan asal Spanyol tersebut benar-benar nyata.

Figur kunci di balik ketertarikan Bayern

Surat kabar Spanyol itu mengungkap adanya figur kunci yang berada di balik ketertarikan Bayern Munich untuk merekrut Olmo, yaitu Max Eberl, direktur olahraga klub Jerman tersebut.

Ketika Olmo masih menjadi pemain Dinamo Zagreb, sebelum pindah ke Leipzig, Eberl bekerja di Borussia Monchengladbach, lalu keduanya bertemu selama satu tahun di Leipzig.

Olmo sangat dihargai oleh pejabat Jerman tersebut, keduanya juga memiliki hubungan yang baik, dan Eberl sangat mengagumi gaya bermainnya.

Jelas bahwa kepindahan Dani Olmo ke Munich membutuhkan terpenuhinya dua syarat utama, pertama persetujuan Barcelona untuk menjualnya, dan kedua keinginan pemain itu sendiri untuk pergi.

Dalam konteks ini, "Sport" menjelaskan bahwa dari sisi emosional, hampir tidak ada peluang bagi Olmo untuk pergi, mengingat keterikatannya yang besar dengan Barcelona, sementara perhitungan rasional mungkin menyisakan sedikit ruang bagi kemungkinan itu terjadi, karena beberapa detail yang terjadi pada musim ini.

Meski demikian, kepergian Olmo tetap menjadi hal yang sulit, setelah pemain tersebut mengerahkan upaya besar untuk mewujudkan mimpinya bermain bersama tim utama Barcelona, dan harus pindah ke Kroasia serta Jerman sebelum akhirnya mampu mencapai tujuannya.

Poin krusial soal Ballon d'Or

Meski kepergiannya sulit terjadi, panjangnya musim membuka pintu untuk memantau perkembangan persaingan antara Olmo dan Fermin Lopez pada posisi pengatur serangan.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Olmo ingin mendapatkan kesempatan bermain yang lebih reguler, sesuatu yang sudah ia dapatkan bersama timnas Spanyol, di mana ia menjadi pemain inti dalam perhitungan pelatih Luis de la Fuente.

Di antara detail yang dibahas "Sport" adalah reaksi marah para pejabat Barcelona terhadap tidak masuknya Raphinha dan Pedri dalam daftar akhir 30 nomine penghargaan Ballon d'Or, sebuah sikap yang dinilai surat kabar itu sepenuhnya beralasan, sementara tidak ada reaksi serupa terkait Dani Olmo, dan persoalan kelayakannya untuk berada dalam daftar tersebut tidak pernah diangkat di dalam klub, meski dengan apa yang ia tampilkan di turnamen Piala Dunia, selain level permainannya selama musim ini bersama tim Catalan.

Meski demikian, "Sport" menegaskan bahwa detail-detail ini tidak cukup untuk mendorong Olmo berpikir meninggalkan Barcelona, namun perkembangan paling menonjol adalah bahwa Bayern Munich berniat mengerahkan segala kemampuannya untuk merekrut Olmo.



