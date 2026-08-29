Seperti dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano, Napoli telah menghubungi Newcastle United untuk menanyakan kemungkinan peminjaman penyerang berusia 24 tahun itu. Namun, Romano tidak mengungkap apakah petinggi The Magpies sudah merespons kontak dari Serie A tersebut.

Dari lingkungan Newcastle, dalam beberapa pekan terakhir beredar kabar bahwa klub Premier League itu sama sekali tidak ingin melepas penyerang tim nasional bertinggi 1,98 meter tersebut pada musim panas ini. Setelah musim debut yang naik turun di Inggris, jajaran pimpinan olahraga di St. James' Park masih terus menaruh harapan pada terobosan pemain kelahiran Bremen itu.

Untuk akhirnya memaksimalkan potensi Woltemade, pelatih baru Newcastle Matthias Jaissle kabarnya bahkan sudah menjalin kontak dengan Sebastian Hoeneß. Dalam pertukaran dengan mantan pelatih Woltemade di VfB Stuttgart itu, pembicaraan utamanya adalah mengenai posisi mana dalam susunan taktik yang bisa memberi nilai tambah terbesar dari penyerang jangkung tersebut.

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Nick Woltemade: Rumor transfer ke Stuttgart dan Dortmund

Seiring pembicaraan tersebut, spekulasi soal kemungkinan kembali ke Schwaben dengan status pinjaman pun cepat bermunculan. Salah satu pemicu utamanya adalah ketertarikan Newcastle kepada Bilal El Khannouss, yang di VfB disebut-sebut sebagai kandidat untuk dijual. Namun, Bild membantah dugaan skema barter itu: kembalinya Woltemade ke Ländle bukan menjadi topik bagi pihak mana pun.

Hal yang sama tampaknya juga berlaku untuk kemungkinan bergabung dengan Borussia Dortmund. BVB berulang kali disebut sebagai calon peminat untuk peminjaman, tetapi menurut Sport Bild tidak pernah ada kontak langsung antara pihak pemain dan klub asal Westfalen itu.

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Berapa besar biaya transfer Nick Woltemade?

Ketertarikan yang disebut-sebut datang dari RB Leipzig juga dikatakan sama sekali tidak berdasar. Dari Premier League, rival mereka Nottingham Forest juga disebut sempat menjajaki kemungkinan transfer. Namun, Newcastle langsung menolak pendekatan tersebut.

Untuk Woltemade, The Magpies setahun lalu membayarkan biaya transfer sebesar 75 juta euro kepada VfB Stuttgart. Pada musim pertamanya bersama klub tradisional Inggris itu, sang penyerang memainkan 52 pertandingan kompetitif, dengan catatan 11 gol dan lima assist.