Kepindahan Nick Woltemade ke Juventus telah rampung. Si Nyonya Tua meminjam pemain tim nasional Jerman itu selama satu musim dari Newcastle United, tanpa opsi pembelian. Menurut laporan, biaya peminjamannya berada di kisaran empat hingga lima juta euro.

Dengan demikian, Woltemade meninggalkan The Magpies lagi hanya setahun setelah kepindahannya senilai 75 juta euro dari VfB Stuttgart ke Premier League, setelah ia di Newcastle mengalami penurunan performa usai start gemilang dengan empat gol dalam lima pertandingan liga pertamanya.

Namun, hal itu juga dipengaruhi oleh fakta bahwa pelatih Newcastle saat itu, Eddie Howe, pada satu titik memainkannya di posisi yang jauh lebih dalam, nyaris sebagai gelandang nomor delapan. Setidaknya itulah yang selalu dikemukakan Woltemade ketika media menyinggung paceklik golnya.

"Dari saya, dalam setiap pertandingan diharapkan satu gol atau satu assist. Namun kalau saya tidak bermain di lini serang, jelas jauh lebih sulit bagi saya untuk masuk ke ruang-ruang berbahaya di depan gawang," tegas Woltemade kepada stern pada Juni, lalu menanggapi para pengkritiknya di Inggris, yang menurutnya tidak memahami bahwa ia kini dimainkan Howe di posisi berbeda: "Meski begitu, saya tetap dinilai oleh sejumlah pakar sebagai striker. Lalu muncul pertanyaan: Mengapa Nick mencetak sangat sedikit gol? Mengapa dia tidak membuat lebih banyak assist? Itu adalah pertanyaan yang keliru, dan saya merasa itu tidak sepenuhnya adil."

Leipzig dan BVB juga disebut-sebut tertarik pada Woltemade

Pemain 24 tahun itu kemudian kehilangan tempat utama baik di Newcastle maupun di timnas Jerman. Di Piala Dunia, ia hanya dimainkan sebentar pada babak 32 besar melawan Paraguay sesaat sebelum perpanjangan waktu dimulai, dan dalam adu penalti setelahnya Woltemade gagal mengeksekusi penalti, sama seperti Kai Havertz sebelum dirinya dan Jonathan Tah setelahnya. Jerman pun mengalami lagi debakel besar di Piala Dunia dan tersingkir.

Belakangan juga muncul rumor soal kembalinya ia ke Bundesliga, dengan RB Leipzig dan Borussia Dortmund sama-sama dikaitkan dengan Woltemade. Di Newcastle, ia masih terikat kontrak hingga 2031.

Sementara itu, klub Inggris tersebut menggantikan Woltemade dengan Matias Fernandez-Pardo. Penyerang tim nasional Belgia berusia 21 tahun berdarah Spanyol itu bergabung dari OSC Lille ke tim asuhan pelatih baru Newcastle Matthias Jaissle dengan nilai transfer yang dikabarkan sekitar 60 juta euro, yang menurut laporan Sport Bild sebenarnya melihat Woltemade sebagai komponen penting untuk timnya.