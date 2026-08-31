Menurut laporan jurnalis transfer Matteo Moretto, pemain timnas Jerman itu telah mencapai kesepakatan dengan Juventus Turin untuk peminjaman hingga akhir musim. Kini Si Nyonya Tua masih harus mencapai kata sepakat dengan Newcastle United terkait syarat-syarat transfer tersebut, demikian disebutkan. Namun, menurut Moretto, negosiasi sudah mendekati akhir yang sukses.

Woltemade baru pindah musim panas lalu ke The Magpies dari VfB Stuttgart dengan nilai 75 juta euro, tetapi setelah start gemilang dengan empat gol dalam lima laga liga pertamanya, ia justru mengalami penurunan performa. Namun, hal itu juga dipengaruhi oleh fakta bahwa pelatih Newcastle saat itu, Eddie Howe, pada satu titik memainkan Woltemade di posisi yang jauh lebih dalam - nyaris sebagai gelandang nomor delapan. Setidaknya itulah yang selalu dikemukakan Woltemade ketika ditanya media soal paceklik golnya.

"Dari saya, orang mengharapkan gol atau assist di setiap pertandingan. Tapi kalau saya tidak bermain di lini serang, akan jauh lebih sulit bagi saya untuk masuk ke area-area berbahaya," tegas Woltemade kepada stern pada Juni, lalu ia juga menanggapi para pengkritiknya di Inggris, yang menurutnya tidak memahami bahwa Howe kini memainkannya di posisi berbeda: "Meski begitu, saya tetap dinilai sebagai penyerang oleh beberapa pakar. Lalu muncul pertanyaan: Mengapa Nick mencetak begitu sedikit gol? Mengapa dia tidak memberi lebih banyak assist? Itu pertanyaan yang salah, dan saya rasa itu tidak sepenuhnya adil."

Woltemade kehilangan tempat utama di Newcastle United dan timnas Jerman

Pemain 24 tahun itu kemudian kehilangan tempat utamanya, baik di Newcastle maupun di timnas Jerman. Di Piala Dunia, ia hanya dimainkan sebentar pada babak 16 besar melawan Paraguay sesaat sebelum perpanjangan waktu dimulai, lalu dalam adu penalti setelahnya Woltemade gagal, sama seperti Kai Havertz sebelum dirinya dan Jonathan Tah sesudahnya. Jerman pun mengalami debakel besar Piala Dunia berikutnya dan tersingkir.

Karena cara menanganinya terhadap sang penyerang yang sedang terpuruk, yang tanpa ritme turnamen apa pun harus mengambil penalti sepenting itu, pelatih timnas Julian Nagelsmann setelahnya mendapat kritik tajam.

Sementara itu, Woltemade mengincar awal baru bersama The Magpies, terlebih Howe mundur dan digantikan oleh pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle. Jaissle bahkan disebut sempat menghubungi mantan pembimbing Woltemade, Sebastian Hoeneß, di Stuttgart untuk membahas dengan pelatih VfB itu bagaimana Woltemade sebaiknya dimainkan agar ia bisa kembali ke performa terbaiknya.

Pada pekan pertama Premier League saat bermain imbang 2-2 melawan Liverpool, Woltemade kembali hanya duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Dalam kemenangan 2-0 atas Tottenham akhir pekan lalu, Woltemade masuk sekitar 20 menit sebelum laga usai dan langsung memberi assist untuk gol 2-0 Yoane Wissa.

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BVB gigit jari dalam perburuan Woltemade dan kemungkinan juga Jonathan David

Namun kini ia tampaknya akan meninggalkan Newcastle. Di Juventus, Woltemade disebut akan menggantikan Jonathan David yang akan hengkang ke Atletico Madrid, setelah selama waktunya bersama Si Nyonya Tua ia tidak secara konsisten mencatatkan produktivitas gol yang sebelumnya membuatnya diminati secara internasional saat masih di OSC Lille. Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, kepindahan pemain Kanada itu, yang sudah mencetak 154 gol profesional sepanjang kariernya, ke Rojiblancos tinggal selangkah lagi.

David, menurut laporan tersebut, awalnya akan bergabung dengan Atletico dengan status pinjaman, dan pada musim panas mendatang ada opsi pembelian senilai 25 juta euro. Juve sendiri baru merekrut David secara gratis pada musim panas lalu setelah kontraknya di Lille habis.

Bagi BVB, dua transfer yang segera terjadi dengan keterlibatan Juve ini mungkin menjadi pukulan telak. Pada Minggu, Bild melaporkan bahwa Woltemade kembali masuk dalam pertimbangan petinggi Dortmund karena cedera lutut parah yang dialami Giannis Konstantelias. BVB disebut sudah menanyakan ketersediaan Woltemade kepada Newcastle beberapa pekan lalu, tetapi menurut Sky langsung ditolak.

David juga belakangan disebut masuk radar para petinggi BVB, Lars Ricken dan Ole Book. Seperti dilaporkan Sky Italia, Die Borussen telah menanyakan soal pemain Kanada itu di Turin. Namun, kedua pemain ofensif itu tidak akan pindah ke Dortmund lagi pada musim panas ini.

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Pengganti Konstantelias: BVB punya "beberapa opsi"

Meski begitu, pelatih Niko Kovac mengonfirmasi bahwa setelah kejutan buruk terkait Konstantelias, BVB kembali melihat-lihat pasar transfer dan telah mengidentifikasi beberapa kandidat. "Kami punya beberapa opsi dan sekarang kami harus melihat mana yang paling bisa diwujudkan," kata Kovac dalam konferensi pers jelang laga DFB-Pokal Borussia pada Selasa malam melawan klub Oberliga, HEBC Hamburg.

Selain itu, Kovac mengungkapkan bahwa Book dan juga Ricken karena alasan tersebut tidak akan ikut bertolak ke laga di Hamburg: "Mereka akan bekerja keras, karena waktunya sangat sedikit. Semuanya harus pas."

Selain Woltemade dan David, sejak Sabtu BVB juga dikaitkan dengan pemain-pemain lain. Ruhr Nachrichten menyebut selain nama lama Jadon Sancho, juga Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Ethan Nwaneri (Arsenal), serta Reiss Nelson yang tanpa klub.

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