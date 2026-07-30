Seperti dilaporkan pakar transfer Matteo Moretto di Radio Marca, Goretzka atas inisiatifnya sendiri telah menawarkan diri kepada Barcelona. Di sana ia akan bertemu lagi dengan pelatih Hansi Flick, sosok lama yang dikenalnya, yang pernah bekerja sama dengan sangat sukses dengannya di Bayern Munich dan antara lain menjuarai Liga Champions pada 2020.

Apakah Barca sudah merespons tawaran Goretzka itu belum, tidak dijelaskan dalam laporan tersebut. Juara Spanyol itu bagaimanapun juga tidak perlu membayar biaya transfer, karena kontrak gelandang tersebut di Bayern berakhir pada akhir Juni. Saat ini Goretzka, yang tersingkir bersama Jerman di Piala Dunia sekitar tepat sebulan lalu, menjaga kebugarannya di klub kampung halamannya VfL Bochum bersama pelatih pribadi.

Sementara itu, spekulasi mengenai kemungkinan Goretzka bermain di Barcelona bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Sudah sekitar pergantian tahun muncul laporan yang menyebut Barca dan pemain tim nasional Jerman itu saling mencermati. Pada akhir Januari, Goretzka membantah adanya kontak apa pun dengan Flick dan kawan-kawan: "Saya membaca bahwa saya disebut telah menghubungi Hansi Flick di Barcelona. Itu bisa saya bantah di sini dan hari ini. Tidak, hal seperti itu tidak perlu. Ini tidak dimaksudkan terdengar arogan," katanya kepada Zeit.

Leon Goretzka ke Barcelona? Lini tengah bukan prioritas bagi Barca

Bahwa kini situasi antara Barca dan Goretzka bisa menjadi konkret juga tampak tidak terlalu mungkin - meskipun situasi personel klub Katalan di poros lini tengah saat ini tidak ideal: Fermin Lopez masih sedang mengupayakan comeback usai mengalami patah tulang metatarsal, yang membuatnya absen dari Piala Dunia. Dan Frenkie de Jong mengalami robek ligamen bagian dalam lutut saat Piala Dunia, yang membuatnya harus menepi untuk waktu yang belum ditentukan.

Menurut Mundo Deportivo, Barcelona tetap tidak melihat kebutuhan mendesak untuk merekrut gelandang tengah baru. Hal itu bahkan tidak serta-merta berlaku jika Marc Casado masih hengkang pada musim panas ini. Produk akademi itu kabarnya bisa pergi jika ada tawaran di kisaran 40 juta euro, dan disebut-sebut memang ada sejumlah peminat ternama.





Getty Images





Soal rekrutan baru, pada sisa bursa transfer musim panas ini, prioritas Barcelona bukan poros lini tengah, melainkan posisi ujung tombak. Setelah kepergian Robert Lewandowski, masih akan didatangkan seorang penyerang tengah baru, dengan Julian Alvarez dari Atletico Madrid dianggap sebagai opsi impian. Penyerang Argentina itu kabarnya juga sangat ingin ke Barca dan menurut laporan terbaru surat kabar Spanyol Sport, saat ini bahkan sedang memikirkan bagaimana ia bisa memaksakan kepindahan ke klub impiannya. Atletico sama sekali tidak berniat menjual dan kabarnya baru-baru ini menolak tawaran Barcelona senilai 100 juta euro.

Juventus Turin disebut menilai tuntutan Leon Goretzka terlalu tinggi

Lalu bagaimana dengan Goretzka? Sejak kabar kepergiannya dari Bayern mencuat, ia mula-mula lama dikaitkan dengan kepindahan ke Italia. Inter Milan dianggap sebagai salah satu opsi, lalu kabarnya mengerucut ke transfer ke AC Milan. Dalam beberapa pekan terakhir, Juventus Turin akhirnya muncul sebagai kandidat terpanas untuk merekrut Goretzka, namun tuntutan finansial pemain 31 tahun itu kabarnya masih terlalu tinggi bagi Juve. Menurut informasi dari portal mitra SPOX, calciomercato, Goretzka menginginkan uang tanda tangan sebesar 10 juta euro saat meneken kontrak, sementara untuk gaji tahunan ia meminta 7 juta euro.

Bagaimanapun, waktu perlahan mulai mendesak bagi Goretzka untuk mendapatkan klub baru tepat waktu sebelum dimulainya musim baru. Di luar Eropa, ada juga kemungkinan untuk masa depannya di Amerika Serikat, dengan The Athletic pada Juni lalu melaporkan adanya minat dari Chicago Fire.