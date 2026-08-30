Tes medis wajib disebut sudah akan dijalani pada Senin besok. Menurut Mundo Deportivo, pemain Brasil berusia 29 tahun itu mendapatkan kontrak dua tahun di klub Katalan tersebut dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Menurut jurnalis transfer Romano, klub itu akan membayar biaya dasar sekitar sepuluh juta euro plus bonus yang bergantung pada performa kepada Arsenal.

Dengan demikian, pimpinan olahraga Blaugrana menutup kekosongan yang muncul akibat kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Toress. Pemain kaki kanan yang piawai secara teknik itu melengkapi lini serang baru yang dibentuk klub Katalan. Sektor ofensif itu sudah mengalami perubahan mendasar pada periode transfer berjalan setelah kepergian Lewandowski (Chicago Fire), Torres (PSG), dan Marcus Rashford (Manchester United), dengan perekrutan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi.

Jesus kini bergabung sebagai alternatif atau bahkan pelengkap bagi target utama sebenarnya, Julian Alvarez. Negosiasi alot untuk pemain Argentina berusia 26 tahun itu masih terus berlangsung, karena Atletico Madrid sejauh ini sama sekali tidak menunjukkan kesiapan untuk melepas penyerang terbaiknya kepada rival langsung.

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Berapa lama sisa kontrak Gabriel Jesus di Arsenal?

Langkah klub Spanyol itu datang pada waktu yang menguntungkan bagi kedua pihak. Di Gunners, pengaruh Jesus terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Karena kontraknya di London akan habis tahun depan, klub Premier League itu terbuka untuk melakukan kesepakatan pada fase akhir periode transfer demi mencegah perpisahan secara gratis.

Kondisi fisik sang penyerang dianggap sebagai faktor risiko terbesar dalam kesepakatan ini. Penyerang Brasil yang biasanya sangat menikmati permainan itu berulang kali terhambat oleh jeda akibat cedera dalam musim-musim terakhirnya di Arsenal. Di Barcelona, pemain berpengalaman itu kini diharapkan bisa kembali menemukan stabilitas lamanya dan langsung meningkatkan persaingan di lini depan.