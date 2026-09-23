Klub tradisional Turki itu mengambil langkah tersebut sebagai respons atas start musim yang buruk di Süper Lig serta tersingkir lebih awal di kualifikasi Liga Europa, di mana mereka kalah dari Ferencvaros Budapest.

Untuk memulai perubahan, pihak klub sudah berpisah dengan pelatih kepala Fatih Tekke dan menunjuk Thomas Reis sebagai pelatih baru. Mantan pelatih Bochum itu menjalani debut yang gemilang: Menghadapi juara bertahan Galatasaray, Trabzon menang 4-0 berkat penampilan gemilang superstar Mohamed Salah yang baru direkrut pada musim panas dari Liverpool.

Restrukturisasi personel kini juga mencakup juara dunia 2014 itu: Boateng akan ditunjuk sebagai asisten pelatih Reis, dengan kedua belah pihak pada dasarnya sudah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama.

Pemain timnas Jerman dengan 76 caps itu akan segera tiba di Trabzon untuk secara resmi menandatangani kontraknya. Bagi mantan pemain profesional tersebut, pekerjaan di pesisir Laut Hitam ini menandai pos kepelatihan pertama dalam kariernya di sepak bola profesional. Dari April hingga Agustus 2025, Boateng sudah lebih dulu menjalani 13 pertandingan sebagai asisten pelatih di bawah Andreas Wieland pada tim amatir LASK, tempat ia tak lama kemudian juga secara resmi mengakhiri kariernya sebagai pemain.

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Berapa banyak gelar yang dimenangkan Jerome Boateng bersama Bayern Munchen?

Masa paling suksesnya dijalani sang bek tengah bersama Bayern Munchen. Dalam hampir sepuluh tahun di Säbener Straße, ia mengoleksi deretan gelar yang mengesankan: sembilan gelar juara liga Jerman, dua trofi Liga Champions, serta lima kemenangan di DFB-Pokal tercatat atas namanya.

Puncak kariernya diraih pemain yang kini berusia 38 tahun itu pada 2014 saat membawa timnas Jerman menjuarai Piala Dunia di Brasil. Selain Bayern, kariernya di sepak bola profesional juga membawanya antara lain ke Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, Olympique Lyon, US Salernitana, serta yang terakhir ke Austria bersama LASK.