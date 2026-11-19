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Borussia Dortmund tampaknya tengah mengintensifkan pencarian pemain baru untuk posisi bek tengah di divisi dua Liga Jerman.

Menurut laporan kicker, bek tengah Linus Gechter dari Hertha BSC, pemuncak klasemen divisi dua dengan keunggulan meyakinkan , disebut menjadi salah satu kandidat utama BVB.

Pemain berusia 22 tahun yang merupakan jebolan akademi klub Berlin itu menjadi salah satu sosok kunci di balik laju impresif Hertha saat ini, dengan raihan 31 poin dari 11 laga liga pertama. Seperti Joane Gadou, yang direkrut Dortmund pada musim panas lalu , Gechter menonjol berkat kekuatan fisik dan kemampuannya dalam duel. Kemampuan bermainnya juga berkembang pesat belakangan ini.

Hal lain yang membuat pemain timnas Jerman U-21 itu menarik adalah kemampuannya bermain di sisi kanan pertahanan selain sebagai bek tengah. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah yang tidak bisa diremehkan, terutama karena BVB di bawah pelatih Niko Kovac belakangan terkadang beralih dari formasi tiga bek ke empat bek.

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Linus Gechter: Antar Hertha promosi dulu, lalu ke BVB?

Selain itu, kontrak Gechter di Hertha berakhir pada 2027. Dengan demikian, berdasarkan situasi saat ini, ia bisa didapatkan secara gratis pada musim panas mendatang. Menurut kicker, kepindahan Gechter pada akhir musim adalah "skenario yang realistis", terlepas dari apakah ia berhasil membawa Hertha kembali ke Bundesliga. Saat ini, Hertha sudah unggul sepuluh poin atas tim di posisi ketiga, yang merupakan zona play-off promosi.

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Jika Dortmund mengajukan tawaran konkret pada bursa transfer musim dingin mendatang, itu memang akan menjadi kesempatan terakhir bagi klub Berlin tersebut untuk mendapatkan biaya transfer dari bek muda itu. Namun, dari sisi olahraga, kehilangan pemain andalan di tengah musim tentu akan sangat merugikan. Selain itu, mengingat ikatan emosional Gechter dengan Hertha, klub yang ia bela sejak berusia sebelas tahun, kecil kemungkinan ia akan pergi begitu saja ketika peluang promosi ke Bundesliga sudah di depan mata.

Getty Images

Gechter melakoni debutnya pada usia 17 tahun bersama Hertha, yang saat itu masih bermain di Bundesliga. Setelah sempat menjadi pemain inti pada musim pertamanya sebagai pemain profesional, ia belum langsung mampu mengukuhkan tempatnya di tim. Karena itu, pada paruh kedua musim 2022/23, Gechter dipinjamkan ke Eintracht Braunschweig. Setelah kembali ke Berlin dan Hertha terdegradasi ke divisi dua, ia perlahan mendapatkan tempat di tim. Kini ia sudah menjadi pemain yang tak tergantikan, tampil penuh dalam seluruh 13 pertandingan kompetitif musim ini.

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Konsistensinya di klub juga mengantarkan Gechter kembali ke timnas Jerman U-21. Sejauh ini, ia telah tujuh kali tampil untuk tim asuhan Antonio Di Salvo dan ingin masuk skuad untuk Piala Eropa U-21 di Albania dan Serbia pada musim panas mendatang.

Bagaimana situasi bek tengah dalam skuad BVB?

Di Dortmund, posisi bek tengah menjadi fokus perencanaan skuad untuk jangka pendek dan menengah. Waldemar Anton tampaknya akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2028. Sementara itu, Nico Schlotterbeck, bek tengah berpengalaman lain yang menjadi pilihan utama, telah menandatangani kontrak baru pada April yang berlaku hingga 2031. Namun, kontrak tersebut memuat klausul pelepasan dan kepergiannya sama sekali belum bisa dikesampingkan, terlebih klub-klub besar seperti FC Barcelona mulai bersiap untuk merekrut Schlotterbeck .

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BVB sudah memiliki bek tengah untuk masa depan dalam diri Gadou. Pemain berusia 19 tahun itu tampil meyakinkan selama beberapa bulan pertamanya di Borussia. Namun, di luar ketiga pemain tersebut, masih ada banyak ketidakpastian di posisi bek tengah. Emre Can, yang absen sejak Maret akibat robekan ligamen krusiat , menargetkan kembali bermain pada Januari 2027. Setelah itu, ia masih punya sedikit waktu untuk membuktikan kelayakannya mendapat perpanjangan kontrak yang akan habis. Hasilnya sama sekali belum bisa dipastikan.

Kontrak Ramy Bensebaini juga berakhir pada akhir musim. Saat ini, kelanjutan karier pemain Aljazair berusia 31 tahun itu di Dortmund setelahnya tampak kurang mungkin. Sementara itu, dua pemain muda, Filippo Mane dan Luca Reggiani, sejauh ini belum mampu mengamankan tempat secara konsisten, sehingga tanda-tanda kepergian semakin kuat, terutama bagi Reggiani .

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Karena itu, direktur olahraga BVB Ole Book dan jajarannya terus mencari pemain untuk mengisi posisi bek tengah. Menurut kicker , selain Gechter, beberapa pemain divisi dua lainnya juga menarik minat Dortmund. Fynn Otto dan Alexios Kalogeropoulos dari 1. FC Nürnberg disebut masuk daftar incaran BVB.