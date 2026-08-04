Klub Trabzonspor mengumumkan detail terbaru mengenai negosiasinya dengan bintang Mesir Mohamed Salah, dengan menegaskan bahwa sang pemain akan tiba di Turki pada siang hari esok, Rabu, sebagai langkah persiapan untuk merampungkan proses kepindahannya ke jajaran tim.

Klub Turki itu menyatakan dalam pernyataan resmi yang ditujukan kepada para pendukungnya: "Mohamed Salah, yang telah kami mulai negosiasi kepindahannya, akan berada di Bandara Istanbul Atatürk, terminal penerbangan umum, tepat pukul 12.00 siang pada Rabu, 5 Agustus."

Pernyataan itu menambahkan bahwa sang pemain dijadwalkan menuju kota Trabzon pada malam hari yang sama, sementara detail program penyambutan resmi akan diungkapkan dalam beberapa jam ke depan melalui kanal media resmi klub.

Sebelumnya, Trabzonspor mengumumkan pada malam Selasa dimulainya negosiasi resmi untuk merekrut kapten timnas Mesir tersebut, dengan menerbitkan pernyataan singkat yang berbunyi: "Negosiasi mengenai kepindahan Mohamed Salah ke klub kami telah dimulai."

Sebelum pengumuman resmi dimulainya negosiasi, akun resmi klub Turki itu mengunggah sebuah video yang menampilkan tiga Piramida di Mesir, sebagai isyarat jelas akan dekatnya kesepakatan dengan bintang Mesir tersebut, sebelum berbagai perkembangan berlangsung dengan cepat dalam beberapa jam berikutnya.

Menurut laporan media Turki, Trabzonspor telah mencapai kesepakatan awal dengan Salah dan agennya, Ramy Abbas, mengenai kontrak berdurasi dua tahun, sambil menunggu perampungan proses akhir dan pengumuman resmi transfer tersebut.

Langkah Trabzonspor ini datang di saat nama Mohamed Salah, yang berusia 34 tahun, dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub selama periode terakhir, setelah ia mengakhiri kariernya bersama Liverpool pada akhir musim lalu.

Pemain Mesir itu sempat masuk dalam radar sejumlah klub, di antaranya Beşiktaş, sebelum negosiasi antara kedua belah pihak menemui jalan buntu, di samping tawaran dan minat dari klub-klub Saudi, yang paling menonjol adalah Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, dan Al Qadsiah.