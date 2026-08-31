Menurut laporan Absolut Bayern, bek tengah itu telah ditawarkan oleh para agennya ke Ajax Amsterdam. Klub top Belanda itu disebut melihat Ito sebagai kandidat untuk tambahan kekuatan di lini belakang yang masih mereka cari.

Hal yang bisa menguntungkan Ajax dalam upaya menit-menit terakhir: di Belanda, bursa transfer musim panas masih buka sedikit lebih lama dan tidak ditutup pada Selasa (1 September) seperti di Jerman, melainkan baru pada Rabu (2 September). Dengan begitu, masih ada sedikit lebih banyak waktu untuk merampungkan kesepakatan Ito.

Pada dasarnya, kepergian Ito dari Munchen tidak akan mengejutkan. Selama berbulan-bulan, berulang kali muncul laporan bahwa Bayern akan melepas pemain Jepang itu jika ada tawaran yang memuaskan. Berapa nilai transfer yang diinginkan FCB memang tidak diketahui pasti, tetapi mereka kemungkinan akan menerima lebih sedikit untuk Ito dibanding 23,5 juta euro yang mereka bayarkan sendiri kepada VfB Stuttgart untuk merekrutnya pada 2024.

Bagaimana situasi terkini Hiroki Ito di Bayern Munchen?

Juga karena banyak nasib buruk terkait cedera, pemain 27 tahun itu tak pernah mampu merebut tempat utama di Bayern, dan prospek bahwa situasinya akan berubah ke depan jauh dari kata bagus. Saat ini, Ito hanya merupakan bek tengah nomor empat di belakang Dayot Upamecano, Jonathan Tah, dan Min-jae Kim. Selain itu, peluang tampil di posisi sekundernya sebagai bek kiri juga saat ini tidak terlalu besar mengingat persaingan yang baik di sana. Dalam dua laga kompetitif pertama musim baru melawan Borussia Dortmund (Piala Super, 2-1) dan VfB Stuttgart (5-1, Bundesliga), Ito masing-masing duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh.

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Jadi, apakah pemain tim nasional Jepang itu akan meninggalkan pemegang rekor juara Jerman tersebut sesaat sebelum tenggat transfer meski kontraknya masih berlaku hingga 2028? Ajax akan menawarkan jalan keluar yang menarik; klub Belanda itu musim panas ini sudah memperkuat diri dengan sejumlah pemain berpengalaman ternama, dari Marc-Andre ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Daley Blind, hingga Sofyan Amrabat.

Berapa kali Hiroki Ito sejauh ini bermain untuk Bayern Munchen?

Setelah kepergian antara lain Josip Sutalo (ke Lazio Roma) dan Ko Itakura (ke Borussia Monchengladbach), mereka tentu masih bisa membutuhkan seorang pemain baru di jantung pertahanan dan mungkin sedang melirik Ito. Mantan pemain Stuttgart itu mencatatkan 31 penampilan kompetitif bersama Bayern dalam dua tahun terakhir. Ia juga menyumbang dua gol dan dua assist.

Apakah FCB - tanpa waktu untuk merekrut pengganti - benar-benar bisa melepas Ito? Kedalaman skuad di lini pertahanan memang cukup memungkinkan kepergian pemain Jepang itu. Selain tiga pemain mapan Upamecano, Tah, dan Kim, Josip Stanisic juga bisa membantu di posisi bek tengah jika diperlukan dan dengan demikian pada dasarnya mengambil tempat Ito di skuad.