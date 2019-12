Cerita Bagaimana Manchester City Mencoba Membeli Lionel Messi

Juara bertahan Liga Primer Inggris ini pernah mencoba peruntungan dengan melayangkan proposal pembelian Lionel Messi.

pernah mencoba memisahkan Lionel Messi dan dengan mahar £70 juta dan kisah ini diawali oleh kesalahpahaman, demikian diungkap mantan CEO Garry Cook.

Cook bergabung ke City pada 2008, tidak lama setelah Thaksin Shinawatra membeli klub dan dia berpetualang selama tiga tahun.

Pada saat itu tim-tim papan atas eropa sudah iri terhadap Barcelona karena memiliki Messi yang sudah mencuri perhatian dunia.

Dan City mencoba peruntungan mendapatkan Messi dengan tawaran raksasa setelah seseorang salah mengartikan maksud Pairoj Piempongsant, yang bekerja untuk pemilik klub.

"Ketika itu kami menggelar conference call di London," buka Cook pada The Athletic.

"Pairoj Piempongsant begitu bersemangat, dia sedang berbicara pada Paul Aldridge yang sebelumnya pernah bekerja untuk West Ham dan menghadapi masalah terkait transfer Carlos Tevez dan Javier Mascherano, dan dia juga merupakan bagian dari dunia Thaksin."

"Bayangkan saja situasinya. Paul dengan aksen Londonnya mengatakan: 'Pairoj, kamu harus mengarahkan pekerjaan kami, di sini mulai di luar kendali',"

"Pairoj saat itu sedang duduk dan menjawab: 'Yes, yes, yes! Very messy, it's getting messy' (Ya, sangat kacau, ini semakin kacau). Di situlah letak kesalahpahamannya, dia terdengar seperti kami harus mendapatkan Messi."

"Di situlah awal komedi Manchester City. Paul kemudian mendatangi saya: 'Gerry ini semakin membingunkan, saya tidak tahu apa yang sedang kita lakukan di sini.' Saya menjawab: 'Layangkan saja tawaran, kita lihat bagaimana nanti'."

"Keesokan harinya Dave Richards dari Liga Primer menghubungi saya: 'Garry, kamu sudah melakukan tawaran untuk Lionel Messi? £70 juta? Apakah kamu gila?'"

"Dia mengaku mendapat kontak dari Barcelona dan tim Spanyol itu ingin tahu apakah tawaran itu serius atau tidak. Mereka juga menjelaskan, jika memang serius, mungkin kesepakatan bisa dirampungkan (jika tawaran datang) beberapa pekan lebih cepat."

Tetapi pada akhirnya City gagal mendapatkan Messi, mereka justru menggaet Robinho dari yang memecahkan rekor transfer di Inggris.