Berita Transfer - Leicester City Siap Bersaing Dengan Manchester United Untuk Dapatkan Reece James

Leicester City juga tertarik mendatangkan Reece James pada musim panas ini.

dikabarkan siap bersaing dengan untuk mendapatkan bek Reece James pada bursa transfer musim panas ini.

James, yang belum menjalani debutnya untuk tim pertama Chelsea, dipinjamkan ke Athletic pada musim 2018/19. Pemain berusia 19 tahun itu masuk ke dalam Tim Terbaik Championship berkat performa apiknya. Ia tampil 45 pertandingan untuk The Latics.

James sebenarnya sudah meneken kontrak baru berdurasi empat tahun di Stamford Bridge pada 2018, namun ia berpeluang pindah ke klub demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.

Manchester United disebut-sebut tertarik mendatangkan James jelang kompetisi musim 2019/20.

Namun, dilansir The Sun, The Foxes bisa menjadi pesaing buat The Red Devils dalam perburuan James, yang kabarnya berbanderol seharga £15 juta.