Seperti pertama kali dilaporkan portal olahraga Yunani Gazzetta, Konstantelias sudah dalam perjalanan ke Dortmund pada Minggu pagi untuk menjalani tes medis wajib. Rekaman dari Sky tentang kedatangan pemain incaran itu di bandara Dortmund menyusul pada siang hari. Dengan demikian, kini hanya pemeriksaan tersebut yang masih menghalangi kepindahan itu.

Namun, perlawanan muncul di kalangan suporter PAOK. Kelompok ultras terbesar klub itu mengecam kepindahan yang akan datang dari pemain idola fans tersebut dengan kata-kata tajam. Yang menarik: para fans baru pada musim panas lalu menggagalkan kepindahan Konstantelias ke VfB Stuttgart yang sebenarnya sudah disepakati.

BVB disebut telah mencapai kesepakatan dengan PAOK soal biaya transfer senilai 30 juta euro termasuk bonus. Konstantelias disebut akan menandatangani kontrak empat tahun dan mengantongi 3,2 juta euro bersih per tahun.

Menurut laporan tersebut, setelah negosiasi yang gagal dengan 1. FC Köln mengenai transfer Said El Mala, BVB langsung habis-habisan kepada Konstantelias maupun klubnya dan dalam 48 jam terakhir mendorong transfer itu dengan sekuat tenaga. Dalam proses itu, rekan senegara Konstantelias, Konstantinos Karetsas, juga disebut memainkan peran penting.

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Karetsas disebut membantu manuver BVB untuk memboyong Konstantelias

Karetsas pindah dari Genk ke Dortmund pada awal Agustus dengan nilai sekitar 30 juta euro dan disebut telah menceritakan kepada Konstantelias tentang kesan-kesannya yang sangat positif terhadap BVB. Konstantelias yang berusia 23 tahun memang bukan winger cepat seperti El Mala, tetapi tetap memiliki kualitas yang bisa membantu BVB. Di lini serang, ia fleksibel untuk dimainkan, punya kecepatan dan kemampuan dribel.

Dalam kualifikasi Liga Europa yang sudah dimulai, Konstantelias mencetak tiga gol dalam empat pertandingan dan juga menyumbang satu assist. Namun, di putaran ketiga melawan RSC Anderlecht, langkah PAOK sudah terhenti setelah menelan dua kekalahan.

Konstantelias dibina di PAOK, melewati seluruh tim kelompok umur di sana dan hanya sempat setengah tahun menjalani masa peminjaman di klub divisi dua Belgia saat itu, KAS Eupen. Setelah kembali pada musim panas 2022, Konstantelias cepat menjadi pemain inti dan dengan 70 keterlibatan gol dalam 190 laga kompetitif, ia menjadi wajah penting lini serang yang mengantar PAOK meraih gelar juara lagi pada 2024 untuk pertama kalinya setelah lima tahun.

Pada 2025 ia terpilih sebagai pesepakbola terbaik tahun ini di Yunani - mengungguli rekrutan anyar BVB Karetsas maupun Christos Tzolis, yang dalam dua tahun terakhir menggila di liga Belgia bersama Club Brugge dan kini pindah ke FC Arsenal dengan nilai 40 juta euro.

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Apakah BVB juga akan mendatangkan Joey Veerman?

Dengan perekrutan Konstantelias yang akan segera rampung, perencanaan skuad Dortmund kabarnya masih belum selesai. "Tentu akan ada sejumlah dana yang tersedia dan kami ingin menggunakannya dengan baik secara olahraga dan ekonomi," kata direktur pelaksana Lars Ricken. Alih-alih menggelontorkan 50 juta untuk El Mala, BVB memilih solusi lain. "Tentu sekarang ada kemungkinan bahwa kami masih bisa merekrut lebih dari satu pemain. Kami punya beberapa pemain dalam pikiran yang masih bisa memperkuat kami," ujar direktur olahraga Ole Book.

Salah satunya kabarnya adalah Joey Veerman dari PSV Eindhoven. Gelandang berusia 27 tahun itu kabarnya memiliki klausul rilis senilai 20 juta euro, tetapi akan berakhir dalam beberapa hari. Setelah kemenangan PSV dalam laga uji coba melawan Excelsior Rotterdam pada Sabtu malam, Veerman menanggapi rumor tersebut. "Kalau itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi opsi yang luar biasa bagi saya. Saya sudah menunggu itu selama bertahun-tahun," kata Veerman kepada ESPN. Menyinggung fase transfer yang kian mendekati akhir, ia lalu berkelakar: "Kalau mereka benar-benar sangat menginginkan saya, mereka harus bergegas." Selain itu, BVB juga ingin menambah kekuatan lagi di posisi bek kanan.

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