Javier Tebas, presiden La Liga, kembali melancarkan serangan pedas kepada Real Madrid, kali ini melalui media sosial.

Presiden Liga Spanyol itu menanggapi sebuah unggahan seseorang di "X", yang membagikan potongan video dari saluran televisi Real Madrid terkait sebuah dokumen menyangkut Barcelona mengenai pinjaman senilai 4,5 juta euro kepada perusahaan "Audio Visual New Age", perusahaan yang terkait dengan Tebas sendiri.

Dalam tanggapannya, presiden Liga Spanyol itu berfokus pada transaksi-transaksi sebelumnya yang dilakukan Real Madrid dengan perusahaan yang sama.

Tebas menegaskan bahwa dirinya memiliki dokumen yang membuktikan transfer-transfer tersebut, seraya berkata: "Saya lampirkan dua contoh transfer dari Real Madrid ke perusahaan Audio Visual New Age. Antara tahun 2011 dan 2013, total transfer klub ke perusahaan ini mencapai 7.513.333,55 euro. Ya, ke perusahaan yang sama yang di dalamnya Barcelona ikut berkontribusi. Sungguh mengherankan!".

Tebas juga menuntut penjelasan dari dua orang yang terkait dengan Real Madrid mengenai alasan transfer-transfer tersebut.

Ia menulis: "Tanyakan kepada Gas dan Chetin del Valle mengapa transfer-transfer itu dilakukan, dan apa tujuannya. Dan biarlah Chetin juga menjelaskan email tertanggal 9 Mei 2018, serta siapa yang memberinya instruksi untuk menuliskannya".

Presiden Liga Spanyol itu melangkah lebih jauh, dan meminta agar dokumen-dokumen tersebut dikirimkan ke Real Madrid supaya klub bisa kembali menjelaskan perkara ini secara terbuka.

Tebas menutup pernyataannya dengan berkata: "Kirimkan dokumen-dokumen itu kepada mereka, Adrian, dan minta mereka merilis video lain. Kali ini mereka menjelaskan di dalamnya apa yang mereka sembunyikan. Bersambung... Cukup sudah kebohongan dan manipulasi...".







