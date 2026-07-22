Klub Al Ahli Arab Saudi mengumumkan perekrutan gelandang Naif Masoud dari klub Al Fateh, menjadikannya sebagai transfer kelima mereka selama periode bursa transfer musim panas ini.

Al Ahli merilis pernyataan melalui situs resmi mereka, yang menegaskan penandatanganan kontrak dengan Naif Masoud selama 4 tahun ke depan, dan berakhir pada 2030.

Masoud mengomentari transfer tersebut, dengan mengatakan: "Bergabung dengan Al Ahli merupakan langkah penting dalam karier saya. Saya sangat memahami nilai klub ini dan sejarahnya yang besar, saya juga menyadari besarnya tanggung jawab terhadap para pendukungnya."

Ia menambahkan: "Saya akan mengerahkan segala yang saya miliki di dalam lapangan, dan saya berharap dapat memenuhi ekspektasi, serta bersama-sama meraih kesuksesan yang layak bagi nama Al Ahli."

Naif Masoud menjadi transfer kelima yang dirampungkan Al Ahli selama periode bursa transfer musim panas ini, setelah pemain asal Gambia Abubakar Sidik Kanté, pemain Portugal Francisco Trincão, pemain Armenia Eduard Spertsyan, dan pemain Arab Saudi Meshaal Al Mutairi.

Naif Masoud memulai kariernya bersama tim Al Qadsiah, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2020, sebelum pindah ke Al Khaleej dengan status pinjaman pada Januari 2024, kemudian ke Al Fateh pada musim panas tahun yang sama.

Sepanjang musim lalu, pemain berusia 25 tahun itu tampil dalam 27 pertandingan bersama klub Al Fateh di ajang Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Kota Suci, di mana ia hanya mencetak satu gol, tanpa memberikan satu pun assist.