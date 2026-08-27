Hal itu dilaporkan oleh Sky. Namun, belum ada "pendekatan langsung" dari klub Saxony itu, seperti diberitakan stasiun tersebut. Setelah kepergian kapten juara Lukas Hradecky, Andrich mengambil alih ban kapten di Die Werkself pada musim lalu, tetapi kini dicopot oleh pelatih baru Carles Martinez. Sebuah tanda yang jelas bahwa pelatih asal Spanyol itu tidak lagi mengandalkan gelandang bertahan berusia 31 tahun tersebut. Sebagai kapten baru, Martinez menunjuk Edmond Tapsoba.

"Saat ini memang begitu, bahwa dia untuk sementara hanya mengambil peran yang lebih kecil di posisi itu di lini tengah. Dia pantas untuk mengetahui hal itu," kata Martinez belum lama ini mengenai situasi pelik Andrich di Leverkusen. Dengan demikian, kepindahan tampak masuk akal, karena Bayer tampaknya tidak akan mempersulit langkah sang pemain berpengalaman. Menurut laporan tersebut, Leipzig bersama pelatih barunya Martin Demichelis telah mengidentifikasi kebutuhan di lini tengah dalam skuad mereka. Karena itu, transfer masih bisa terjadi dalam hari-hari yang tersisa hingga penutupan jendela transfer.

Andrich masih menjadi sosok tetap di lini tengah bersama Toni Kroos di bawah pelatih tim nasional Julian Nagelsmann pada Euro 2024 di Jerman. Namun, untuk Piala Dunia pada musim panas ini, pelatih DFB itu tidak lagi memasukkannya dalam skuad, karena pada musim lalu Andrich hanya memiliki tempat reguler sebagai bek tengah dan di posisi itu memang melakukan sejumlah blunder yang berakibat besar.

Pemain berusia 31 tahun itu datang dari Union Berlin ke Leverkusen pada 2021 dan telah mencatatkan total 197 pertandingan Bundesliga (20 gol, 13 assist) dalam kariernya. Untuk tim DFB, ia telah tampil 19 kali sejak debutnya pada November 2023.