Transfer ke Al-Hilal tiba-tiba sama sekali tidak pasti: Summerville menunda keputusan klub papan atas Arab Saudi tersebut

Pada hari Selasa, The Athletic melaporkan bahwa Crysencio Summerville akan melanjutkan kariernya bersama Al-Hilal. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, transfer tersebut belum pasti. Penyerang West Ham United itu telah meminta waktu untuk mempertimbangkannya, sehingga AS Roma kembali menaruh harapan akan kedatangannya.

Menurut surat kabar olahraga berwarna merah muda tersebut, pelatih Gian Piero Gasperini dan Friedkin Group telah melakukan upaya baru untuk meyakinkan Summerville agar memilih klub asal Roma itu.

Pemain sayap tersebut dilaporkan meminta waktu untuk mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan akhir mengenai klub barunya. Akibatnya, negosiasi saat ini menemui jalan buntu, padahal West Ham dan Al-Hilal sebelumnya telah mencapai kesepakatan penuh.

Menurut La Gazzetta dello Sport, Summerville belum memberikan lampu hijau definitif kepada klub asal Arab Saudi tersebut. Gasperini dan keluarga Friedkin dilaporkan kembali mendesak agar pemain berkaki kanan itu berubah pikiran. Pada Rabu pagi, ia seharusnya menjalani pemeriksaan medis, namun karena masa pertimbangannya, belum pasti apakah pemeriksaan tersebut akan dilanjutkan.

Awalnya, tampaknya tidak ada halangan lagi bagi transfer Summerville ke AS Roma. West Ham dilaporkan akan menerima 47 juta euro ditambah 4 juta euro dalam bentuk bonus. Keluarga Friedkin bahkan mengirimkan pesawat pribadi ke Rotterdam untuk menjemput penyerang berusia 24 tahun tersebut dan membawanya ke Roma sekitar pukul 21.30.

Kemudian, Al-Hilal tiba-tiba ikut campur dalam persaingan dengan tawaran yang dikabarkan mencapai 80 juta euro. Menurut surat kabar olahraga Italia, klub asal Arab Saudi tersebut juga menawarkan gaji tahunan sebesar 15 juta euro kepada Summerville, sementara Roma berencana membayarnya sekitar 4,2 juta euro per tahun. Pihak Roma pun membatalkan penerbangan tersebut, yang kemudian diikuti oleh perkembangan mengejutkan lainnya.

Gasperini secara pribadi menghubungi Summerville, sementara Friedkin Group kembali berbicara dengan petinggi West Ham. Pemain asal Belanda itu kini meminta waktu lebih lama untuk menentukan di mana ia ingin melanjutkan kariernya. Keputusan akhir diharapkan akan diambil dalam waktu dekat.