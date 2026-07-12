Transfer Johan Manzambi ke Newcastle United digagalkan pada detik-detik terakhir oleh tawaran sebesar 70 juta euro

Johan Manzambi tidak akan bergabung dengan Newcastle United, melainkan dengan Aston Villa. Hal ini dilaporkan oleh berbagai media Inggris. Karena pemain asal Swiss tersebut masih belum memberikan persetujuannya kepada Newcastle, Villa pun berhasil merebut kesepakatan tersebut.

Sebelumnya sudah diketahui bahwa Newcastle United telah mencapai kesepakatan dengan SC Freiburg mengenai transfer Manzambi. Pembicaraan dengan pihak perwakilannya juga sedang berlangsung, dan persyaratan pribadi tampaknya tidak menjadi kendala. Namun, Manzambi sendiri masih harus memberikan lampu hijau.

Hal itu tak kunjung terjadi, yang memberi kesempatan kepada Aston Villa untuk mengajukan tawaran lebih tinggi daripada pesaingnya. Sementara Freiburg telah menerima tawaran sebesar 60 juta euro, The Villans mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro. Dengan demikian, mereka berhasil merebut kesepakatan tersebut.

Kekhawatiran Newcastle United pun menjadi kenyataan. Manzambi telah menyatakan preferensinya kepada Aston Villa dan pengumuman resmi transfer tersebut tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Pemeriksaan medis pun sudah dijadwalkan.

Di Birmingham, kontrak jangka panjang telah menanti Manzambi, yang akan menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan di lini tengah. Amadou Onana mengalami cedera lutut parah dan diperkirakan baru akan kembali ke lapangan pada paruh kedua musim ini.

Manzambi mencuri perhatian di Piala Dunia musim panas ini bersama Swiss, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist. Hal ini membuatnya semakin menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa.

Sayangnya, gelandang serang ini harus absen dalam dua pertandingan terakhir, termasuk kekalahan di perempat final melawan Argentina, akibat cedera lutut yang dideritanya.