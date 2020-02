Jadon Sancho Ke Manchester United? Masih Ada Pilihan Lain

Berbatov meyakini Sancho akan membuat United lebih kuat tetapi bintang muda Dortmund itu disarankan untuk menjajaki opsi-opsi lain.

Jadon Sancho bisa menjadikan lebih kuat namun menurut Dimitar Berbatov tampil secara reguler harus menjadi prioritas sang striker jika ingin meninggalkan .

Mempertimbangkan pengalaman hebat yang didapat di Jerman yang membukakan pintu ke skuad the Three Lions, pemain berusia 19 ini menjadi figur menjanjikan untuk diboyong ke Old Trafford.

Akan tetapi dengan performa si Setan Merah yang tak kunjung konsisten, Berbatov menyarankan Sancho untuk mempertimbangkan opsi-opsi lainnya.

"Bagi saya, Sancho butuh bermain, dia harus melanjutkan perkembangannya. Karena itu saya sedikit terkejut mendengar dia ingin pergi karena Dortmund menyediakan apa yang dibutuhkannya sebagai pemain," ujarnya pada Betfair.

"Sancho belum lengkap. Dia masih muda, jadi kemanapun dia pergi saya harap dia bisa terus bermain dan berkembang untuk memaksimalkan potensi."

"Apakah Ole Gunnar Solsjaer akan memboyongnya ke Manchester United? Kenapa tidak? Berdasarkan pengalaman pribadi, saya ingin melihatnya melangkahkan kaki ke Old Trafford. Sancho akan membuat United lebih kuat, dia akan menambah kecepatan tim tetapi pertanyaannya adalah apakah Sancho akan bermain?

"United punya Daniel James, Anthony Martial, Marcus Rashford dan Mason Greenwood. Persaingan para pemain muda ini akan ketat. Ini bagus. Tetapi secara keseluruhan saya ingin melihatnya pergi ke tempat lain dan menambah menit bermain. Tidak langsung duduk di bangku cadangan untuk sewaktu-waktu bermain."

"Sancho akan diburu banyak tim dan sekarang sudah muncul rumor minat dari dan . Tim ingin berinvestasi pada pemain muda berbakat tetapi hal itu akan melahirkan ekspektasi tinggi sementara dia butuh bermain secara reguler untuk berkembang."

"Sancho mungkin akan mengambil keputusan untuk tetap bermain di luar Inggris. Mungkin ke PSG, atau . Banyak klub yang menginginkannya dan keputusan ada di tangan Sancho."

"Sebagai pemain, situasi ini bisa membuat terlena. Ego akan semakin kencang dan Anda tahu berada di trek yang tepat."

"Anda akan merasa senang memiliki sejumlah opsi dan menjajaki tim yang cocok, dan tentu saja ada faktor finansial yang juga menjadi pertimbangan penting."