Transfer Givairo Read tidak pasti setelah tawaran jutaan dari Nottingham Forest untuk bek kanan lain

Nottingham Forest telah mengajukan tawaran untuk Anan Khalaili dari Union Saint-Gilloise, demikian dilaporkan The Athletic. Karena adanya minat konkret dari klub Inggris tersebut terhadap bek kanan itu, belum jelas apakah Forest akan kembali mendekati Feyenoord untuk Givairo Read.

Menurut media olahraga tersebut, Nottingham Forest telah mengajukan tawaran senilai 17,5 juta euro di Belgia, belum termasuk bonus. Dengan bonus, jumlah itu bisa meningkat menjadi 20 juta euro. Selain itu, Union juga akan menerima persentase kecil dari penjualan berikutnya. Namun, klub Belgia itu belum menyetujui proposal dari pihak Inggris.

Sebelumnya, Khalaili sempat tampak menuju Internazionale, tetapi transfer itu batal terwujud. Pasalnya, pemain tim nasional Israel itu tidak lolos tes medis. Selain klub raksasa Italia tersebut, Bournemouth dan Newcastle United juga dikabarkan berminat kepada pemain sayap kanan yang juga bisa bermain sebagai bek kanan itu.

Union Saint-Gilloise dan Inter telah mencapai kesepakatan soal biaya transfer sebesar 28 juta euro. Karena itu, tampaknya klub Belgia tersebut menginginkan angka yang lebih mendekati nominal itu. Situasi ini membuat belum pasti apakah Forest akan tetap melanjutkan perburuan Khalaili atau kembali mengalihkan perhatian kepada Read.

Feyenoord tidak akan melepas bek muda itu begitu saja. Forest telah mengajukan beberapa tawaran, tetapi sejauh ini semuanya ditolak mentah-mentah. Menurut Voetbal International, tawaran terakhir untuk sementara ini bernilai 23 juta euro.

Klub Rotterdam itu tidak perlu menjual bek berusia 19 tahun tersebut dengan nilai sebesar itu. Menurut media tersebut, direktur teknik Dévy Rigaux meminta setidaknya 30 juta euro untuk Read.

Pada Senin, sempat dilaporkan bahwa Read memiliki klausul pelepasan senilai 25 juta euro, yang membuatnya bisa meninggalkan De Kuip dengan nilai yang relatif rendah. Namun, kabar itu ternyata tidak benar, karena mantan direktur umum Dennis te Kloese hampir langsung membantah rumor tersebut.