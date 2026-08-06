Klub Skotlandia, Celtic, memastikan kesepakatan untuk merekrut winger Mesir Haitham Hassan yang datang dari klub Spanyol Real Oviedo, dengan kontrak yang berdurasi empat tahun hingga musim panas 2030, menurut apa yang diungkapkan oleh jurnalis tepercaya Georgi Tsaroushas.

Tsaroushas menegaskan, melalui akun resminya di platform "X", bahwa kesepakatan telah tercapai 100% di antara seluruh pihak, seraya menyebutkan bahwa pemain Mesir tersebut telah menyetujui tawaran yang diajukan oleh juara Skotlandia itu, sementara Real Oviedo menunjukkan kesiapannya untuk menyetujui kepergian bintangnya, dengan sejumlah bonus yang masih dalam tahap negosiasi akhir.

Kontrak tersebut memuat sebuah klausul yang memberikan bonus finansial besar kepada Haitham Hassan dan klub lamanya, Real Oviedo, apabila Celtic berhasil lolos ke fase liga dari kompetisi Liga Champions Eropa, yang mana hal itu sebelumnya telah disinggung oleh sang jurnalis dalam laporan terdahulu bertanggal 26 Juli lalu.

Celtic mengerahkan upaya keras untuk merampungkan kesepakatan yang oleh Tsaroushas disebut sebagai "besar" ini, untuk merekrut sosok yang ia sebut sebagai "bintang Piala Dunia dan bintang Mesir", di tengah minat besar terhadap sang pemain setelah penampilan mengesankannya melawan Argentina. Real Oviedo meminta nilai yang berkisar antara 6 hingga 7 juta euro untuk melepas pemainnya.

Kesepakatan ini turut menghadirkan persaingan dari klub-klub Spanyol dan Inggris lainnya yang menunjukkan keinginan untuk merekrut winger Mesir tersebut, yang kini telah menjadi "pemain yang layak untuk dipantau" menurut Tsaroushas, setelah ia menempatkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menonjol yang tengah menanjak di LaLiga.