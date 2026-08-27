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Transfer fantastis pindahkan bintang Chelsea keluar dari Stamford Bridge

Transfers
L. Delap
Premier League
Nottingham Forest
Chelsea
Inggris

Klub Nottingham Forest mengumumkan kesepakatan dengan pemain Inggris Liam Delap, bintang Chelsea, hingga musim panas 2031.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa transfer Delap merupakan yang termahal dalam sejarah Nottingham, yang membayar 52,5 juta euro kepada Chelsea untuk mendapatkan tanda tangannya. 

Liam Delap tiba di Chelsea pada Juni 2025, setelah tampil apik bersama Ipswich Town; sebab meski timnya terdegradasi, penyerang murni tersebut mencetak 12 gol di Liga Inggris.

Klub asal London itu membayar 35,5 juta euro untuk mendatangkan Delap, yang telah menjalani 47 pertandingan bersama Chelsea, dengan torehan 3 gol dan 4 assist.     

Nottingham Forest yakin akan kemampuan Delap untuk mengembalikan naluri mencetak gol yang ia tunjukkan selama periodenya bersama Ipswich Town, dalam sebuah musim di mana klub berupaya untuk kembali tampil di kompetisi Eropa. 

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Nottingham Forest sendiri sudah tampil di kompetisi Eropa pada musim lalu, setelah mencapai semifinal Liga Europa.

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