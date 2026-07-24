Nama bintang Prancis Ousmane Dembele, pemain Paris Saint-Germain, dikaitkan dengan kepindahan ke Al Hilal Saudi selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, dalam sebuah kesepakatan yang digambarkan sejumlah laporan sebagai kemungkinan transfer terbesar dalam sejarah klub tersebut.

Namun, terlepas dari daya tarik gagasan itu, kenyataannya tampak lebih rumit, dan mungkin membuat berkas ini berakhir sebelum berubah menjadi negosiasi yang sesungguhnya.

Al Hilal, yang terbiasa merampungkan transfer-transfer besar dalam beberapa tahun terakhir, kini menjadi lebih berhati-hati di bursa transfer, hal yang bisa membuat gagasan merekrut Dembele lebih dekat kepada mimpi ketimbang kenyataan.

Tagihan yang melampaui batas nalar

Jika Al Hilal memutuskan untuk resmi masuk ke dalam kesepakatan ini, urusannya tidak akan sebatas meyakinkan pemain saja, tetapi juga harus mengajukan tawaran raksasa kepada Paris Saint-Germain.

Baca juga: Kepingan yang hilang: akankah proyek Al Ahli lengkap dengan merekrut sang maestro Prancis?

Perkiraan menunjukkan bahwa nilai kesepakatan ini tidak akan kurang dari 100 juta euro, dan mungkin melampaui angka tersebut, terlebih karena Dembele merupakan salah satu bintang terpenting tim Prancis itu, di samping kontraknya yang masih panjang memberi Paris keunggulan besar dalam negosiasi.

Selain nilai transfer, Al Hilal juga akan dituntut menyediakan gaji tahunan yang sangat besar serta bonus-bonus raksasa, sehingga kesepakatan itu berubah menjadi salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola Saudi.

Luis Enrique berpegang teguh pada senjata terpentingnya

Rintangan terbesar tidak hanya terletak pada sisi finansial, tetapi juga pada sikap Paris Saint-Germain itu sendiri. Pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, menganggap Dembele sebagai salah satu pilar utama dalam proyek teknisnya, setelah ia berubah menjadi elemen krusial dalam sistem serangan tim, baik melalui menciptakan peluang, mencetak gol, maupun menjalankan tekanan tinggi.

Karena itu, klub Prancis tersebut tampaknya tidak siap melepas salah satu bintang paling menonjolnya, terutama setelah keberhasilan proyek olahraga yang dipimpin Enrique, hal yang memperkecil peluang rampungnya kesepakatan berapa pun nilainya.

Al Hilal mengubah strateginya

Mungkin dua musim lalu Al Hilal mampu memecahkan seluruh rekor demi kesepakatan sebesar ini, tetapi keadaan hari ini tampak berbeda.

Baca juga: Dipimpin Bono dan Benzema: 4 berkas pelik yang menyulut dinding Al Hilal Saudi

Manajemen saat ini mengarah kepada kebijakan pengeluaran yang lebih konservatif, dan berupaya menekan biaya, terutama dengan adanya kontrak-kontrak besar di dalam tim yang membutuhkan restrukturisasi atau penyelesaian, di samping keinginan untuk mencapai keseimbangan finansial yang lebih baik dalam beberapa tahun mendatang.

Klub itu juga kini berfokus untuk merekrut pemain-pemain yang lebih muda dan lebih memungkinkan bertahan selama beberapa musim, alih-alih terlibat dalam transfer-transfer luar biasa yang menghabiskan sebagian besar anggaran.

Mimpi itu ada, tetapi kenyataannya lebih sulit

Tak diragukan lagi, kehadiran pemain sekelas Ousmane Dembele akan memberikan tambahan teknis yang luar biasa bagi Al Hilal, dan bersama sederet bintang yang sudah ada akan membentuk salah satu lini serang terkuat di dunia.

Namun, ketika melihat nilai kesepakatan, sikap Paris Saint-Germain, dan prioritas manajemen Al Hilal saat ini, peluang perpindahan bintang Prancis itu ke Liga Roshn tampak sangat kecil.

Karena itu, nama Dembele mungkin akan tetap hadir di judul-judul surat kabar dalam beberapa hari mendatang, tetapi mengubah ketertarikan ini menjadi kesepakatan resmi akan membutuhkan sejumlah data yang luar biasa, yang tampaknya belum tersedia hingga saat ini.