Klub Al Nassr semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan peminjaman Abdul Hadi Al Alwan, penjaga gawang tim Al Fateh U-21, setelah manajemen klub ibu kota tersebut mencapai kesepakatan dengan pihak Al Fateh terkait kepindahan pemain hingga akhir musim ini.

Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah", kesepakatan itu mencakup klausul yang memberikan Al Nassr prioritas untuk membeli kontrak sang penjaga gawang berusia 20 tahun tersebut sebelum akhir musim ini.

Manajemen Al Nassr berpacu dengan waktu untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan klub dan liga guna menyelesaikan kesepakatan, sebelum jendela transfer untuk kategori U-21 ditutup pada pukul 12:00 dini hari Senin.

Melalui rampungnya kesepakatan ini, Al Nassr menargetkan untuk memanfaatkan jasa Al Alwan bersama tim U-21 yang berlaga di Liga Joy Elite, di samping kemungkinan menggunakannya bersama tim utama selama musim ini.

Al Nassr saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Roshn Arab Saudi dengan raihan 16 poin dari 7 pertandingan, setelah meraih 5 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah.

Tim ini mencetak 16 gol berbanding 7 gol kemasukan, dan berada tepat di belakang dua tim teratas.

Adapun di level Liga Joy Elite U-21, Al Nassr menjalani awal yang kurang stabil. Tim ini mengalami dua kekalahan pada laga-laga awalnya, dari Al Fateh dengan skor 1-2, lalu bangkit dan menang atas Al Jabalain 4-0, sebelum kalah dari Damac dengan satu gol tanpa balas pada pekan keempat, sehingga tetap jauh dari tim-tim papan atas di klasemen kompetisi.

Kesepakatan Abdul Hadi Al Alwan hadir dalam konteks ini, seiring keinginan Al Nassr untuk memperkuat barisan tim U-21 dengan penjaga gawang baru, sembari tetap membuka kemungkinan memanfaatkannya bersama tim utama selama musim ini.