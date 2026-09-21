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Al Nassr Saudi Pro League Al Nassr (X)
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Transfer dua keuntungan: Al Nassr berpacu dengan waktu untuk merekrut pemain Al Fateh

Transfers
Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
Al Fateh FC vs Al Ahli
Al Fateh FC
Al Ahli
Arab Saudi

untuk memperkuat lini penjagaan gawang

Klub Al Nassr semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan peminjaman Abdul Hadi Al Alwan, penjaga gawang tim Al Fateh U-21, setelah manajemen klub ibu kota tersebut mencapai kesepakatan dengan pihak Al Fateh terkait kepindahan pemain hingga akhir musim ini.

Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah", kesepakatan itu mencakup klausul yang memberikan Al Nassr prioritas untuk membeli kontrak sang penjaga gawang berusia 20 tahun tersebut sebelum akhir musim ini.

Manajemen Al Nassr berpacu dengan waktu untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan klub dan liga guna menyelesaikan kesepakatan, sebelum jendela transfer untuk kategori U-21 ditutup pada pukul 12:00 dini hari Senin.

Melalui rampungnya kesepakatan ini, Al Nassr menargetkan untuk memanfaatkan jasa Al Alwan bersama tim U-21 yang berlaga di Liga Joy Elite, di samping kemungkinan menggunakannya bersama tim utama selama musim ini.

Saudi Pro League
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Diriyah crest
Al Diriyah
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Al Nassr saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Roshn Arab Saudi dengan raihan 16 poin dari 7 pertandingan, setelah meraih 5 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah.

Tim ini mencetak 16 gol berbanding 7 gol kemasukan, dan berada tepat di belakang dua tim teratas.

Adapun di level Liga Joy Elite U-21, Al Nassr menjalani awal yang kurang stabil. Tim ini mengalami dua kekalahan pada laga-laga awalnya, dari Al Fateh dengan skor 1-2, lalu bangkit dan menang atas Al Jabalain 4-0, sebelum kalah dari Damac dengan satu gol tanpa balas pada pekan keempat, sehingga tetap jauh dari tim-tim papan atas di klasemen kompetisi.

Kesepakatan Abdul Hadi Al Alwan hadir dalam konteks ini, seiring keinginan Al Nassr untuk memperkuat barisan tim U-21 dengan penjaga gawang baru, sembari tetap membuka kemungkinan memanfaatkannya bersama tim utama selama musim ini.

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