Pembicaraan antara Vinicius Junior dan Real Madrid mengalami komplikasi besar dalam beberapa bulan terakhir terkait perpanjangan kontrak bintang asal Brasil tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", perpanjangan kontrak Vinicius Junior merupakan berkas rumit yang telah lama ditangani Real Madrid, tepatnya setelah menjalani Piala Dunia Antarklub 2025, dengan kehadiran Xabi Alonso di bangku cadangan.

Periode itu menyaksikan pertemuan tatap muka terakhir antara perwakilan pemain dan klub, dalam upaya mencapai kesepakatan, sebelum negosiasi terhenti pada saat kedua belah pihak nyaris menandatangani kontrak, dan pembicaraan kini diperkirakan akan dilanjutkan kembali.

Pertemuan terakhir yang digelar di Valdebebas seusai Piala Dunia Antarklub menyaksikan Vinicius Junior memberikan konsesi besar atas tuntutan finansial awalnya untuk perpanjangan, yang mendekati angka 30 juta euro per tahun, sementara Real Madrid menaikkan tawaran awalnya.

Kendati terdapat jurang besar pada awalnya, kedua belah pihak akhirnya mendekati penyelesaian kesepakatan setelah posisi mereka nyaris sama, sebelum negosiasi terhenti dalam pertemuan Juli 2025, ketika penandatanganan tampak sudah di depan mata.

Anehnya, tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan konsesi pada tahap kecil terakhir ketika kesepakatan hampir rampung itu.

Vinicius Junior pada akhirnya meminta 20 juta euro bersih dalam satu musim, sebuah kenaikan yang sebenarnya tidak terbilang besar, karena hanya berkisar 5 juta euro dibandingkan dengan yang ia terima setelah perpanjangan kontrak terakhirnya yang dilakukan pada 2022, meski hal itu baru diumumkan lebih dari setahun kemudian, pada 31 Oktober 2023.

Pada saat itu, tepatnya pada 2022, sang pemain menandatangani kontrak selama 5 musim, hingga tahun 2027, dan disepakati bahwa ia akan menerima 75 juta euro bersih, dengan rata-rata 15 juta euro bersih per musim, dalam kontrak yang bersifat progresif.

Vinicius Junior mulai menerima sekitar 10 juta euro, dan pada akhirnya gajinya akan mencapai sekitar 18 juta euro.

Kontraknya juga memuat klausul yang membuatnya menerima tambahan 2 juta euro per musim sejak memenangi penghargaan The Best, dan ia akan menerima jumlah yang sama seandainya memenangi Ballon d'Or.

Negosiasi saat ini memuat rincian yang jauh lebih banyak daripada yang diajukan dalam negosiasi pertama, di antaranya bonus perpanjangan yang mungkin diberikan, serupa dengan bonus tanda tangan yang diterima Kylian Mbappe untuk bergabung dengan Real Madrid, yang bisa saja dituntut oleh sang pemain, terutama dengan semakin dekatnya akhir kontraknya, di samping hak citra.

Hak citra merupakan bagian penting dari kue finansial, karena Kylian Mbappe memiliki hampir 100% hak citranya, jika tidak, akan sangat sulit untuk membayar gajinya.

Kontrak Vinicius Junior berlaku hingga tahun 2027, dan pada Januari mendatang regulasi FIFA memperbolehkan pemain untuk bernegosiasi secara terbuka dengan klub mana pun selain Real Madrid.

"AS" menyebutkan bahwa sebenarnya telah tercapai kesepakatan awal mengenai masa depan Vinicius, sebelum Real Madrid menyepakati kontrak dengan Yan Diomande, pemain yang keagenannya ditangani oleh Frederico Pena, perwakilan dari bintang Brasil itu sendiri.

Kabar terbaru yang datang dari lingkaran sang pemain Brasil mengindikasikan bahwa Vinicius Junior berniat melanjutkan permainannya bersama Real Madrid setelah perpanjangan kontraknya.

"AS" beberapa bulan lalu telah memberitakan bahwa keinginan Vinicius adalah bertahan bersama klub bahkan jika tidak tercapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak, dan bahwa dalam kondisi itu ia akan hengkang secara cuma-cuma pada musim panas mendatang.