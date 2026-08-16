Joey Veerman akan meninggalkan PSV untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Hal itu dilaporkan Eindhovens Dagblad pada Minggu siang. Transfer gelandang berusia 27 tahun itu melibatkan dana sekitar 22 juta euro.

Veerman memiliki klausul penjualan dengan nilai tersebut dalam kontraknya di PSV yang berlaku hingga 2028. Dortmund telah memutuskan untuk mengaktifkan klausul itu. Tes medis akan berlangsung pada Senin. Jika ia lolos, ia akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031.

Sebelumnya pada pekan ini, sudah terungkap bahwa Dortmund melihat Veerman sebagai opsi serius. Namun, menurut Voetbal International, klausul penjualan itu akan berakhir sekitar 20 Agustus, sehingga kepastian soal masa depannya akan segera datang. Kini kepastian itu sudah ada.

Pada Sabtu, Veerman, setelah laga melawan Excelsior berakhir (menang 2-1), sudah menanggapi kemungkinan transfer ke Dortmund kepada ESPN. “Tentu saja itu klub yang sangat bagus. Saya menunggu saja bagaimana semuanya berkembang.”

“Tentu saja Anda mendengar berbagai kabar, tetapi untuk saat ini jelas saya belum bermain di sana. Jika itu terjadi, tentu ini akan menjadi opsi yang luar biasa bagi saya. Sebenarnya saya juga sudah menunggu ini selama bertahun-tahun,” kata Veerman.

Veerman sudah bermain untuk PSV sejak Januari 2022 dan meraih sukses besar bersama klub tersebut. Dalam tiga musim terakhir, ia menjadi juara Belanda, memenangi Piala KNVB dua kali, dan juga tiga kali menjuarai Johan Cruijff Schaal.

Pemain asal Volendam itu dalam beberapa musim terakhir tidak menutup-nutupi keinginannya untuk mengambil langkah besar, tetapi misalnya melihat transfer ke Fenerbahce gagal pada saat-saat terakhir.