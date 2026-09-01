Seperti dilaporkan jurnalis transfer Gianluca Di Marzio dan Fabrizio Romano, Woltemade kini telah memberi lampu hijau untuk peminjaman ke Juventus Turin dan akan menjalani tes medis di sana pada hari Selasa.

Sebelumnya, jurnalis transfer Matteo Moretto juga telah melaporkan bahwa pemain tim nasional Jerman itu telah mencapai kesepakatan dengan Juventus Turin untuk peminjaman hingga akhir musim. Kini kabarnya juga sudah ada kesepahaman antara Juve dan Newcastle. Menurut laporan tersebut, Si Nyonya Tua membayar biaya pinjaman sebesar empat hingga lima juta euro, tetapi tidak akan mendapatkan klausul pembelian apa pun untuk Woltemade. Artinya: pemain tim nasional Jerman itu akan kembali ke The Magpies setelah musim berakhir, tempat ia masih terikat kontrak hingga 2031.

Woltemade baru pindah musim panas lalu dari VfB Stuttgart ke Newcastle dengan nilai 75 juta euro, tetapi setelah start gemilang dengan empat gol dalam lima laga liga pertamanya, ia kemudian mengalami penurunan performa. Namun, hal itu juga dipengaruhi oleh fakta bahwa pelatih Newcastle saat itu, Eddie Howe, pada satu titik memainkannya di posisi yang jauh lebih dalam - nyaris sebagai gelandang nomor delapan. Setidaknya itulah yang selalu dikemukakan Woltemade saat media menyinggung paceklik golnya.

"Dari saya, gol atau assist diharapkan di setiap pertandingan. Tetapi jika saya tidak bermain di lini serang, jauh lebih sulit bagi saya untuk masuk ke ruang-ruang berbahaya," tegas Woltemade kepada stern pada Juni, lalu setelah itu ia juga menanggapi para pengkritiknya di Inggris, yang menurutnya tidak memahami bahwa Howe kini memainkannya di posisi berbeda: "Meski begitu, saya tetap dinilai oleh beberapa pengamat sebagai striker. Lalu muncul pertanyaan: Mengapa Nick mencetak begitu sedikit gol? Mengapa dia tidak memberi lebih banyak assist? Itu adalah pertanyaan yang salah, dan saya merasa itu tidak sepenuhnya adil."

Woltemade kehilangan tempat utama di Newcastle United dan timnas Jerman

Pemain 24 tahun itu kemudian kehilangan tempat utamanya baik di Newcastle maupun di timnas Jerman. Di Piala Dunia, ia hanya bermain sebentar pada babak 32 besar melawan Paraguay menjelang dimulainya perpanjangan waktu, lalu dalam adu penalti setelahnya Woltemade gagal, demikian juga Kai Havertz sebelum dirinya dan Jonathan Tah sesudahnya. Jerman pun mengalami debakel besar Piala Dunia berikutnya dan tersingkir.

Karena caranya menangani striker yang sedang terpuruk itu, yang tanpa ritme turnamen apa pun harus mengambil penalti sepenting itu, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann kemudian menuai kritik tajam.

Sementara itu, Woltemade mengincar awal baru bersama The Magpies, terlebih Howe mengundurkan diri dan digantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle. Bahkan, Jaissle disebut sampai menghubungi mantan mentornya, Sebastian Hoeneß, di Stuttgart untuk berdiskusi dengan pelatih VfB itu tentang bagaimana Woltemade sebaiknya dimainkan agar ia bisa kembali ke performa terbaiknya.

Pada pekan pertama Premier League saat bermain imbang 2-2 melawan Liverpool, Woltemade kembali duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh, sementara dalam kemenangan 2-0 atas Tottenham akhir pekan lalu Woltemade masuk sekitar 20 menit sebelum laga berakhir dan langsung membuat assist untuk gol 2-0 Yoane Wissa.

Pada Selasa malam, Newcastle akhirnya memperkenalkan pengganti untuk striker yang tengah di ambang kepergian itu. Seperti diumumkan The Magpies, striker tim nasional Belgia Matias Fernandez-Pardo pindah dari OSC Lille ke tim Inggris tersebut. Menurut laporan media, Newcastle membayar sekitar 60 juta euro ke Prancis sebagai biaya transfer.

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BVB gigit jari soal Woltemade dan kemungkinan juga Jonathan David

Woltemade, di sisi lain, tampaknya akan meninggalkan Newcastle. Di Juventus, ia akan menggantikan Jonathan David yang hengkang ke Atletico Madrid, yang selama waktunya bersama Si Nyonya Tua tidak secara konsisten membukukan produktivitas gol yang sebelumnya membuatnya diminati secara internasional saat masih di OSC Lille. Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, kepindahan pemain Kanada itu, yang sudah mencetak 154 gol profesional dalam kariernya, ke Los Rojiblancos sudah di depan mata.

Menurut laporan itu, David pertama-tama akan bergabung dengan Atletico dengan status pinjaman, dan pada musim panas mendatang ada opsi pembelian senilai 25 juta euro. Juve sendiri baru merekrut David secara gratis pada musim panas lalu setelah kontraknya di Lille berakhir.

Bagi BVB, kedua transfer yang akan segera terjadi dengan keterlibatan Juve itu kabarnya merupakan kemunduran yang cukup signifikan. Pada Minggu, Bild melaporkan bahwa Woltemade kembali masuk dalam pertimbangan para petinggi Dortmund menyusul cedera lutut parah yang dialami Giannis Konstantelias. BVB disebut telah menanyakan ketersediaan Woltemade ke Newcastle beberapa pekan lalu, tetapi menurut Sky langsung ditolak mentah-mentah.

Dan David juga disebut baru-baru ini muncul dalam radar petinggi BVB yang dipimpin Lars Ricken dan Ole Book. Seperti dilaporkan Sky Italia, Die Borussen telah menanyakan soal pemain Kanada itu di Turin. Namun, kedua pemain ofensif tersebut tidak akan menuju Dortmund lagi pada musim panas ini. Sebaliknya, sempat mengemuka transfer permanen Marcel Regula dari klub kasta tertinggi Polandia, Zaglebie Lubin, tetapi kini kabarnya telah ada kesepakatan soal peminjaman Ethan Nwaneri dari Arsenal hingga akhir musim.

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Pengganti Konstantelias: BVB punya "beberapa opsi"

Sebelumnya, pelatih Niko Kovac sudah mengonfirmasi bahwa BVB kembali melihat-lihat pasar transfer setelah kejutan buruk terkait Konstantelias dan dalam hal itu telah mengidentifikasi beberapa kandidat. "Kami punya beberapa opsi dan sekarang kami harus melihat mana yang paling bisa diwujudkan," kata Kovac dalam konferensi pers jelang laga DFB-Pokal Borussia pada Selasa malam melawan klub Oberliga, HEBC Hamburg.

Selain itu, Kovac mengungkapkan bahwa Book dan juga Ricken karena alasan tersebut tidak akan ikut dalam perjalanan ke laga di Hamburg: "Mereka akan bekerja keras, karena waktunya sangat sedikit. Semuanya harus pas."