Nottingham Forest melancarkan upaya serius baru untuk memboyong Givairo Read dari Feyenoord, demikian dikonfirmasi Fabrizio Romano setelah laporan FR12. Klub Premier League itu telah mengajukan tawaran yang ditingkatkan untuk bek kanan berusia 20 tahun tersebut, yang juga dikabarkan ingin mengambil langkah itu.

Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan pada Sabtu bahwa Nottingham Forest telah mengajukan proposal kedua dengan nilai total 20 juta euro. Dengan itu, klub Inggris tersebut menaikkan tawaran sebelumnya, yang menurut Romano bernilai 17,5 juta euro termasuk bonus dan telah ditolak oleh Feyenoord.

Menurut Romano, kesepakatan personal bukan menjadi masalah. Read memandang positif transfer ke Forest, sehingga negosiasi saat ini sepenuhnya terfokus pada tercapainya kesepakatan antara kedua klub.

Pembicaraan antara Feyenoord dan Forest sedang berlangsung intens. "Kesepakatan sedang berjalan," tulis Romano, yang dengan demikian tampaknya memprediksi transfer final.

Pada Jumat, sudah diketahui bahwa Forest kembali datang ke De Kuip. Saat itu belum jelas berapa nilai yang terlibat dalam tawaran kedua tersebut, tetapi kini telah dipastikan bahwa total nilai proposal itu berada di angka 20 juta euro.

Namun, Feyenoord tampaknya tidak berniat begitu saja melepas Read. Pelatih Giovanni van Bronckhorst melihat bek kanan itu sebagai sosok penting dalam skuadnya dan lebih memilih mempertahankannya di Rotterdam untuk musim depan.

Ketertarikan terhadap Read juga tidak terbatas pada Forest. Sebelumnya Bayern Munchen, Manchester City, dan Paris FC juga disebut sebagai klub yang tertarik, meski belum jelas seberapa konkret minat tersebut saat ini.

Read masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga musim panas 2029 dan menurut Transfermarkt memiliki nilai taksiran sebesar 25 juta euro.