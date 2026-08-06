FC Barcelona terus melaju dalam perburuan Rodri. Pakar bursa transfer Matteo Moretto menulis bahwa klub Catalan itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan juara dunia berusia 30 tahun tersebut.

Dalam waktu yang lama, Rodri, yang lahir di Madrid, terbuka untuk melangkah ke Real Madrid. Namun, ketertarikan itu dalam waktu lama tidak berbalas, sehingga ia kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk membuka diri kepada Barcelona.

Klub itu kini dengan sangat cepat berhasil mencapai kesepakatan dengan Rodri, yang kontraknya di City berlaku hingga pertengahan 2027. Klub Inggris itu menginginkan 80 juta euro, tetapi disebut bersedia berbicara mulai dari 60 juta euro.

"Klub itu juga telah memberinya jaminan terkait negosiasi dengan entitas Inggris tersebut," tulis Moretto. "Dalam beberapa jam ke depan, Barça akan menghubungi City secara resmi."

Rodri memimpin Spanyol sebagai kapten menuju gelar juara dunia pada musim panas lalu. Sejumlah rekan setimnya di La Roja membantu meyakinkan Rodri untuk memilih langkah lanjutan di Spotify Camp Nou.

Fabrizio Romano menambahkan bahwa Barcelona tetap waspada terhadap pergerakan dari Real Madrid. Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir terutama sibuk mengamankan penyerang RB Leipzig, Yan Diomandé.

Rodri menimba ilmu di akademi muda Atlético Madrid, tetapi menembus tim utama bersama Villarreal. Pada 2018 ia kembali ke Atleti, sebelum dijual ke City pada 2019 dan berkembang di sana menjadi gelandang kelas dunia.