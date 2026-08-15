Seperti dilaporkan Bild, Mohamed Ali Zoma telah menarik minat banyak klub. Yang disebut adalah klub-klub Ligue 1 Prancis, RC Lens dan Paris FC. Namun, klub-klub lain juga dikabarkan telah menunjukkan ketertarikan kepada pemain 22 tahun tersebut.

Namun, klub mematok angka yang cukup besar untuk Zoma. "Saya bahkan tidak mau mulai memikirkannya, saya ingin mempertahankan pemain ini. Yang lain tentu juga tahu bahwa dia bukan pemain murah," kata direktur olahraga Joti Chatzialexiou setelah kemenangan 3-0 atas Dynamo Dresden pada akhir pekan lalu, laga ketika pemain yang sedang melesat itu mencetak ketiga gol Nürnberg. Ketua dewan pengawas Peter Meier sebelumnya menyebut setidaknya 20 juta euro sebagai nilai transfer.

Meski demikian, klub dari Mittelfranken itu tidak bergantung pada pemasukan besar, yang juga membuat pelatih Miroslav Klose berharap Zoma bertahan. "Anda tahu betapa cepatnya segala hal bisa berubah dalam sepak bola, tetapi saya sama sekali tidak memikirkan itu. Saya tahu dia sangat nyaman di sini. Saya tidak merasa dia ingin pergi ke mana pun," jelasnya.

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Dalam beberapa tahun terakhir, FCN antara lain meraup pemasukan dari Stefanos Tzimas (26,5 juta euro), Can Uzun (13 juta euro), Casper Jander (12 juta euro), atau Nathaniel Brown (11,75 juta euro). Nama terakhir kembali mengalirkan dana tambahan ke kas klub pada musim panas lewat kepindahannya ke FC Bayern München yang bernilai sekitar 50 juta euro karena adanya klausul persentase penjualan kembali.

Nürnberg baru merekrut Zoma pada tahun lalu dari klub kasta ketiga Italia, UC AlbinoLeffe. Menurut kabar yang beredar, nilai transfernya mencapai 1,5 juta euro, sehingga klub berpeluang menikmati keuntungan transfer yang sangat besar jika menjualnya.

Zoma, yang berasal dari Merate - sebuah munisipalitas di Provinsi Lecco di wilayah Lombardi, Italia - dan juga memiliki akar di Pantai Gading, pada Sabtu juga tampil sebagai starter dalam Frankenderby bergengsi melawan Greuther Fürth.

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