Gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez, merampungkan kepindahannya dari Chelsea ke Manchester City pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, setelah kedua klub mencapai kesepakatan senilai 125 juta poundsterling.

Manchester City mengumumkan lewat pernyataan resmi yang dirilis pada dini hari Rabu ini perekrutan Enzo Fernandez untuk masa lima tahun.

Transfer Enzo ini datang kurang dari dua jam setelah Manchester City mengumumkan perekrutan winger Iliman Ndiaye dari Everton, dalam kesepakatan yang totalnya mencapai 65 juta poundsterling.

Enzo Samai Isak

Kesepakatan ini menyamai rekor transfer termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris, yang sebelumnya dicatatkan Liverpool lewat perekrutan Alexander Isak, menurut surat kabar "The Sun".

Gelandang berusia 25 tahun itu menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang dengan Manchester City, sehingga kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di Chelsea, Enzo Maresca asal Italia, yang menangani tim menggantikan Pep Guardiola pada musim panas ini.

Manchester City telah memulai pembicaraan langsung dengan Chelsea terkait perekrutan Fernandez pada hari Senin, sebelum negosiasi berlangsung cepat pada jam-jam terakhir bursa transfer untuk merampungkan kesepakatan sebelum batas waktu.

Fernandez telah mendesak untuk meninggalkan Chelsea sejak bulan Maret, sementara Maresca memandangnya sebagai tambahan penting bagi lini tengah, terutama setelah kepergian sejumlah pemain dari posisi tersebut selama musim panas.

Sebelumnya, Chelsea sempat berharap pemainnya bertahan, setelah menetapkan tenggat hingga 14 Agustus untuk menerima tawaran senilai tidak kurang dari 120 juta poundsterling, tanpa Manchester City mengajukan tawaran selama periode itu, sebelum keadaan berubah menjelang penutupan bursa transfer.

Kata-Kata Pertama Enzo Setelah Bergabung dengan City

Enzo berkata dalam pernyataannya kepada situs klub barunya usai penandatanganan: "Manchester City adalah klub paling sukses di Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Setiap pemain ingin menjadi bagian dari klub seperti ini, karena semua orang tahu betapa bagusnya manajemen yang dimiliki Manchester City."

Ia menambahkan: "Saya tidak bisa lebih bahagia berada di sini, dan saya siap menghadapi tantangan membantu tim untuk terus meraih gelar. Ini adalah klub yang diciptakan untuk sukses. Jika Anda melihat susunan tim, Anda akan menemukan kualitas di setiap posisi. Saya ingin belajar dari rekan-rekan baru saya dan menjadi pemain yang lebih baik."

Ia melanjutkan: "Saya selalu berupaya untuk terus mengembangkan level saya. Dan setiap orang yang pernah bekerja dengan saya tahu betapa kerasnya saya berlatih setiap hari, dan seberapa besar yang saya berikan dalam pertandingan. Saya mengeluarkan segala yang saya miliki, dan saya bisa berjanji kepada Manchester City bahwa saya akan terus melakukannya sekarang setelah bergabung dengan klub ini."

Pemain asal Argentina itu meneruskan: "Saya ingin berterima kasih kepada Hugo, Enzo, Khaldoon, dan semua orang di Manchester City yang telah membuat kesepakatan ini dapat terwujud. Saya ingin membalas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya, dan membuktikannya secepat mungkin."

Perpisahan yang Mengharukan

Fernandez juga mengucapkan perpisahan kepada para pendukung Chelsea lewat pesan yang mengharukan melalui akun-akun media sosialnya, yang di dalamnya ia mengungkapkan beratnya hari-hari sebelum kepergiannya dari Stamford Bridge.

Ia menulis: "Saya ingin Anda tahu bahwa hari-hari ini tidak mudah bagi saya, dan menulis kata-kata ini pun tidak mudah. Kenyataannya saya sedang tidak dalam keadaan baik."

Ia menambahkan: "Tiga tahun lalu, Cobham dan Stamford Bridge menjadi rumah bagi saya dan keluarga saya. Saya terikat dengan orang-orangnya, dengan jersey-nya, dan dengan lambang klub luar biasa ini."

Ia melanjutkan: "Terima kasih atas semua cinta dan dukungan yang Anda berikan kepada saya dan keluarga saya sepanjang tahun-tahun ini. Saya tidak akan pernah melupakannya. Kelompok ini akan memberi Anda banyak alasan lain untuk berbahagia, dan saya pun akan turut bahagia untuk Anda, jangan pernah meragukannya."

Ia menuntaskan: "Anda akan selalu ada di hati saya, wahai para pendukung Chelsea. Saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Anda. Selamanya biru. Terima kasih Chelsea."

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Di sisi lain, pelatih Chelsea, Xabi Alonso, cenderung membisu terkait masa depan Fernandez, ketika ditanya soal kemungkinan kepergian pemain itu usai dicoret dari daftar susunan tim pada salah satu pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Kita lihat saja. Kami menginginkan yang terbaik untuk tim, dan itulah sebabnya kami mengambil keputusan-keputusan kami, dan segala hal yang mungkin terjadi sebelum Selasa malam harus kami waspadai."

Ia menambahkan: "Kami tidak yakin, dan kami bersiap untuk semua skenario, tetapi saya yakin bahwa, apa pun yang terjadi, kami akan memiliki tim yang cukup baik untuk bersaing di semua pertandingan Liga Primer Inggris mulai hari Rabu."

Sebelumnya, Fernandez sempat mengkritik manajemen Chelsea usai pemecatan Maresca dari jabatannya pada Januari lalu, di mana ia menyatakan ketidaksenangannya atas kepergian sang pelatih di tengah musim.

Ia berkata dalam pernyataan sebelumnya: "Saya tidak memahaminya. Terkadang ada hal-hal yang tidak kami pahami sebagai pemain, dan bagaimana serta dengan cara apa mereka mencoba mengelola berbagai hal."

Ia menambahkan: "Jelas kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami, terutama di tengah musim, karena hal itu memutus segalanya. Kami memiliki identitas, dan ia memberi kami sistem yang jelas, meski sepak bola memiliki masa-masa baik dan masa-masa buruk."

Fernandez bergabung dengan Chelsea pada Januari 2023 dari Benfica dengan biaya 106 juta poundsterling, dalam kesepakatan yang menjadi rekor Inggris pada saat itu, sebelum ia meraih gelar Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub bersama klub tersebut.

Pemain itu bersama agennya, mantan pemain internasional Argentina Javier Pastore, juga menyatakan secara terbuka keinginannya untuk pergi selama musim panas, di saat namanya turut dikaitkan dengan Real Madrid, sebelum klub Spanyol itu merilis pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak berupaya merampungkan kesepakatan tersebut.