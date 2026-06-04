Di Breda, perkembangan transfer pemain timnas Belanda Jan Paul van Hecke diikuti dengan penuh antusiasme. Bek berusia 25 tahun dari Brighton & Hove Albion ini berpotensi kembali mendatangkan dana jutaan euro bagi NAC.

Menurut The Athletic, Tottenham Hotspur telah mengajukan tawaran resmi untuk Van Hecke. Pemain yang telah 11 kali membela timnas ini berpotensi bersatu kembali dengan pelatih Roberto De Zerbi di The Spurs.

Jurnalis Joost Blaauwhof, yang meliput NAC atas nama Voetbal International, menyoroti kepentingan Breda. “Di NAC, Edgar Mol bisa mulai mengeluarkan kalkulator dari laci mejanya, karena Van Hecke akan menghasilkan jumlah uang yang luar biasa.”

“Kabar dari Inggris menyebutkan bahwa Spurs telah menawar sekitar 40 juta poundsterling. Angka itu diperkirakan akan dinaikkan. NAC akan mendapatkan 7,5 persen,” tulis Blaauwhof pada Kamis di X.

Jika informasi ini benar, NAC bisa mendapatkan setidaknya 3,5 juta euro dari transfer Van Hecke ke Tottenham.

Pada 2020, pemain sayap kanan ini sudah menghasilkan 2 juta euro bagi NAC melalui transfernya ke Brighton. Setelah dipinjamkan ke sc Heerenveen dan Blackburn Rovers, Van Hecke telah berkembang menjadi pemain yang dihargai di Premier League.

Saat ini, ia telah mencatatkan 131 pertandingan resmi bersama Brighton. Kontrak Van Hecke di kota pesisir besar di pantai selatan Inggris ini hanya tersisa satu tahun lagi.