Gyan de Regt selangkah lagi meninggalkan Excelsior untuk bergabung dengan Holstein Kiel, demikian dilaporkan Voetbal International. Winger berusia 22 tahun itu hampir pasti memainkan laga terakhirnya untuk klub Rotterdam tersebut saat menghadapi SC Cambuur pada Jumat malam (menang 0-4), sementara Excelsior akan menerima sekitar dua juta euro.

Excelsior dan Holstein Kiel kini telah mencapai kesepakatan penuh soal transfer De Regt. Sang penyerang sendiri masih harus mencapai kesepakatan personal dengan klub 2. Bundesliga itu dan kemudian lolos tes medis.

Holstein Kiel sudah cukup lama memantau De Regt dan kini telah membuat minat mereka menjadi konkret. Tim peringkat ke-12 pada musim lalu di 2. Bundesliga itu memutuskan untuk bergerak maju dan mendapati Excelsior bersedia bekerja sama dalam transfer ini.

Bagi Excelsior, kepergian De Regt berarti durian runtuh secara finansial. Pasalnya, pemain sayap itu datang secara gratis dari Vitesse setahun lalu dan setelah menjalani tahun yang sangat baik, kini kabarnya akan menghasilkan dua juta euro bagi klub asal Kralingen tersebut.

Dengan nominal itu, De Regt menjadi salah satu penjualan termahal dalam sejarah Excelsior. Kontraknya saat ini di Rotterdam masih berlaku hingga pertengahan 2027.

De Regt menjalani musim pertama yang kuat bersama Excelsior setelah didatangkan dari Vitesse. Perkembangannya juga tidak luput dari perhatian di Jerman, yang kemudian membuat Holstein Kiel memutuskan untuk benar-benar serius merekrutnya.

Pada Jumat malam, De Regt masih tampil sebagai starter dalam laga tandang melawan SC Cambuur. Excelsior memenangi pertandingan itu dengan meyakinkan 0-4 dan sang penyerang ditarik keluar pada menit ke-85.

Jika negosiasi personal dan tes medis tidak menemui kendala, De Regt akan melanjutkan kariernya di Jerman.