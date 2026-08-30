Kabar dan rumor transfer lainnya:

Bintang utama Liverpool disebut telah menyetujui kepindahan ke Manchester City

Transfer ke Jerman batal: Real Madrid datangkan gelandang baru

HSV kabarnya tertarik pada pemain Bayern yang masuk daftar jual

Transfer, berita: Akankah Ritsu Doan bertahan di Eintracht Frankfurt?

Masih akan ada cukup banyak pergerakan dalam skuad Eintracht Frankfurt. Fokus utama tertuju pada Ritsu Doan.

Winger asal Jepang itu disebut telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan Al-Ittihad. Hal itu dilaporkan oleh Sky. Frankfurt juga disebut sudah diinformasikan soal kesepakatan tersebut. Beberapa hari lalu, muncul rumor bahwa Doan diproyeksikan menggantikan Moussa Diaby, yang telah pindah ke Leverkusen, di Al-Ittihad.

Di Arab Saudi, Doan kabarnya akan menerima gaji tahunan sebesar sembilan juta euro bersih. Pada saat yang sama, Frankfurt telah menerima tawaran senilai 18 juta euro. Apakah kedua klub akan mencapai kesepakatan transfer sebelum hari terakhir bursa masih belum pasti.

Selain Doan, tiga pemain Eintracht lainnya juga bisa meninggalkan klub hingga Selasa. Yang sudah pasti adalah kepergian bek tengah Arthur Theate, yang akan bergabung dengan Bologna dengan status pinjaman. Jean-Matteo Bahoya juga tampaknya akan pindah, dengan sang winger berpeluang menuju Hull City.

Hugo Larsson juga dikaitkan dengan kepindahan. Gelandang itu telah melakukan pembicaraan dengan dua klub Inggris, termasuk Crystal Palace. Identitas peminat kedua diberitakan berbeda-beda. Transfermarkt.de menyebut Brentford, sementara Sky melaporkan Fulham.

Niels Nkounkou juga bisa saja pindah. Bek kiri itu dikaitkan dengan klub kasta tertinggi Prancis OGC Nice dan dengan demikian bisa kembali ke tanah kelahirannya.

Getty Images

Transfer, berita: Jamie Leweling disebut masuk radar AS Roma

AS Roma telah melakukan pendekatan kepada VfB Stuttgart terkait Jamie Leweling. Menurut informasi dari Sky Italia , klub Italia itu telah menyodorkan model konkret kepada klub Swabia tersebut: pinjaman senilai lima juta euro dengan kewajiban pembelian sebesar 35 juta euro setelahnya. Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, Stuttgart telah menolak proposal pertama ini.

Seperti dilaporkan edisi Jerman dari Sky, Roma ingin meyakinkan pemain tim nasional Jerman itu untuk pindah dengan kontrak berdurasi lima tahun. Namun, Leweling juga disebut masuk radar klub-klub lain. Inter Milan serta sejumlah klub dari Inggris termasuk di antara peminat lainnya.

VfB pada dasarnya tidak menutup kemungkinan transfer pemain berusia 25 tahun itu. Stuttgart membutuhkan pemasukan dari penjualan pemain. Namun, untuk bisa mewujudkan kepergian tersebut, Roma tampaknya masih harus memperbaiki tawarannya agar bisa meyakinkan Stuttgart.

Getty Images

Transfer, berita: Mantan pemain Leverkusen Leon Bailey ke Spanyol?

Sevilla tampaknya sedang mempertimbangkan perekrutan Leon Bailey. Menurut keterangan pakar transfer Sacha Tavolieri, klub Andalusia itu sudah menjalin komunikasi langsung dengan Aston Villa. Yang dibahas adalah model yang tidak biasa: Bailey bisa lebih dulu memperpanjang kontraknya di Birmingham, yang berlaku hingga 2027, lalu dipinjamkan.

Pemain internasional Jamaika dengan 41 caps itu pindah dari Bayer Leverkusen ke Villa pada 2021 dengan nilai 31 juta euro. Namun kini, prospeknya di klub Premier League tersebut tampak terbatas. Dalam dua laga pertama musim ini, Bailey sama sekali tidak masuk skuad pertandingan.

Selain Sevilla, Al-Diriyah juga disebut berupaya merekrut winger tersebut. Klub asal Arab Saudi itu baru promosi pada musim ini.

Getty Images

Transfer, berita: Kapten Atalanta kabarnya di ambang kepergian

Marten de Roon yang berusia 35 tahun berada di ambang kepindahan di dalam Serie A. Seperti dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano, AS Roma dan Atalanta Bergamo telah mencapai kesepakatan lisan untuk transfer gelandang bertahan tersebut.

Pemain tim nasional Belanda dengan 44 caps itu belakangan merupakan kapten utama di Atalanta dan rutin memimpin tim masuk ke lapangan. Namun, pada musim ini de Roon masih belum tampil sama sekali.

Sementara itu, nilai biaya transfernya masih belum diketahui. Kontrak de Roon di Bergamo masih berlaku hingga 2027, sehingga Atalanta akan tetap menerima kompensasi transfer satu tahun sebelum kontraknya berakhir. Berapa besar nominalnya sejauh ini belum diketahui.

Getty Images

Transfer, berita: Apakah RB Leipzig masih akan melepas satu striker lagi?

Dalam perburuan Conrad Harder, tampaknya sudah mulai terlihat solusi. Penyerang tengah RB Leipzig itu disebut akan terbang ke Prancis untuk menuntaskan kepindahannya ke Racing Strasbourg. Hal itu dilaporkan media Denmark Tipsbladet. Menurut laporan tersebut, skemanya adalah pinjaman hingga akhir musim.

Harder baru bergabung dari Sporting ke Leipzig tahun lalu dengan nilai transfer 24 juta euro. Dalam beberapa hari terakhir, pemain Denmark itu dikaitkan dengan sejumlah klub. Selain Sevilla dan Lazio, Leeds United serta Galatasaray juga dianggap sebagai tujuan potensial.

Getty Images

Transfer, berita: Kiper baru untuk Chelsea

Kiper asal Argentina Emiliano Martinez akan bergabung dengan Chelsea dan menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun di Stamford Bridge. Aston Villa disebut akan menerima biaya transfer sekitar 8,7 juta euro dari kesepakatan tersebut.

Martinez bergabung dari Arsenal ke Villa pada 2020. Untuk klub asal Birmingham itu, pemain berusia 33 tahun tersebut telah mencatatkan total 256 penampilan kompetitif.

Di Chelsea, juara dunia 2022 itu diyakini akan mengambil peran sebagai kiper nomor satu. Kiper utama sebelumnya, Robert Sanchez, belakangan beberapa kali menjadi sorotan karena kesalahan-kesalahannya.

Aston Villa tampaknya memang sudah bersiap untuk kepergian Martinez. Sekitar satu setengah pekan lalu, The Villans merekrut Zion Suzuki, yang kini tersedia sebagai pengganti kiper Argentina tersebut. Sebelumnya, Noah Atubolu juga dianggap sebagai kandidat kuat untuk posisi nomor satu baru di klub juara Liga Europa itu. Namun, kiper Jerman tersebut kini telah pindah ke Eintracht Frankfurt.

Getty Images



