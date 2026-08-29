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Transfer, berita: Sacha Boey menuju kepindahan di dalam Bundesliga?

Sesaat sebelum berakhirnya periode transfer musim panas, dalam pencarian klub baru untuk Sacha Boey, secara mengejutkan muncul opsi di dalam Jerman. Setelah bek asal Prancis berusia 25 tahun itu menempati posisi teratas dalam daftar jual FC Bayern dan diberi tahu bahwa klub merencanakan masa depan tanpa dirinya, direktur olahraga Max Eberl juga menegaskan secara terbuka bahwa Bayern ingin melepas sang pemain Prancis.

Namun sejauh ini belum ada tawaran konkret, sehingga selain kemungkinan kembali lagi ke Galatasaray, nyaris belum ada pergerakan dalam situasi ini.

Seperti dilaporkan Hamburger Morgenpost, Hamburger SV kini sedang mempertimbangkan bek kanan tersebut untuk menutup celah yang sudah lama terbuka di sisi kanan. Dari sisi olahraga, pemain Prancis itu akan menjadi tambahan besar, tetapi secara finansial kesepakatan ini berada di atas pijakan yang goyah.

Perekrutan permanen dengan nilai sekitar 15 juta euro tidak terjangkau bagi klub Jerman utara itu, sehingga praktis hanya peminjaman yang bisa dibayangkan. Namun bahkan untuk kepindahan sementara pun, gaji Boey di Munchen menjadi hambatan besar, sehingga pihak-pihak yang terlibat tampaknya harus menemukan solusi kreatif untuk mewujudkan kesepakatan tersebut.

Selain itu, HSV bergerak di beberapa jalur dan juga membidik opsi yang mungkin sama menariknya secara olahraga, tetapi lebih realistis secara finansial. Klub Hanseatik itu dikabarkan telah mencapai kesepahaman dengan Bayer Leverkusen dan bek kanan mereka, Arthur, soal peminjaman. Hal itu dilaporkan Sky. Dengan demikian, topik Boey di Hamburg kembali tertutup - dan di Bayern tetap hangat.

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Transfer, berita: Galatasaray menantikan kedatangan Rafael Leao

Raksasa Turki itu pada Sabtu sore mengumumkan kedatangan Rafael Leao dalam waktu dekat. Melalui X, Galatasaray mengundang para penggemarnya untuk datang ke Bandara Atatürk pada pukul 15.45 guna menyambut superstar baru mereka. Leao, yang telah berangkat bersama agennya Antonio Leo, dijadwalkan menandatangani kontrak dengan klub besar Istanbul itu pada hari Sabtu juga.

Disebutkan bahwa kontraknya akan berlaku hingga 2030, yang kabarnya akan memberi Leao sepuluh juta euro bersih. Termasuk bonus, Galatasaray akan membayar 45 juta euro kepada AC Milan.





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Transfer, berita: Mohamed Amoura kemungkinan akan meninggalkan VfL Wolfsburg

Mohamed Amoura masih bisa meninggalkan VfL Wolfsburg. Dengan OGC Nice, kini ada peminat lain dari Prancis yang muncul. Seperti dilaporkan pakar transfer Sacha Tavolieri, pembicaraan antara klub-klub itu terkait kemungkinan kepindahan penyerang berusia 26 tahun tersebut sudah berjalan.

Menurut informasi dari RMC , yang dibahas adalah kesepakatan peminjaman yang akan mencakup opsi pembelian senilai 20 juta euro. Pembicaraan itu disebut sudah sangat lanjut.

Amoura belakangan juga dikaitkan dengan Olympique Marseille dan FC Schalke 04. Selain itu, menurut informasi dari fussballtransfers , Udinese Calcio dari Serie A juga menunjukkan minat kepada striker Wolfsburg tersebut.

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Transfer, berita: Bayer Leverkusen di ambang pembelian 35 juta?

Di Bayer Leverkusen, rencana pengisian ulang sektor kanan mulai berbentuk nyata. Sementara transfer Moussa Diaby tampaknya sudah mendekati penyelesaian, pencarian bek kanan baru kini juga telah melangkah maju secara menentukan.

Seperti dilaporkan kicker , Guela Doue telah memutuskan untuk pindah ke Die Werkself. Pemain Pantai Gading berusia 23 tahun itu disebut telah memberikan persetujuannya kepada para petinggi klub dan secara tegas ingin pindah ke Leverkusen. Dengan demikian, yang terutama masih terbuka adalah kesepakatan antara Bayer dan Racing Strasbourg.

Namun dalam kerangka finansial, pandangan kedua klub masih berbeda. Menurut kicker, Leverkusen siap membayar 30 juta euro untuk Doue. Strasbourg awalnya masuk ke dalam pembicaraan dengan tuntutan 50 juta euro.

Karena negosiasi masih berlanjut, majalah spesialis itu berasumsi bahwa klub kasta tertinggi Prancis tersebut kini telah menurunkan tuntutan biaya transfernya secara signifikan. Jika bukan demikian, Bayer disebut sudah membidik opsi lain. Menurut informasi fussballtransfers, kesepakatan bisa dicapai di kisaran 35 juta euro.

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Transfer, berita: Tur belanja PSG tampaknya berlanjut

Paris Saint-Germain bisa menginvestasikan sebagian ruang finansial dari rencana penjualan Bradley Barcola ke FC Liverpool untuk merekrut bek tengah baru. Menurut surat kabar lokal Faro de Vigo , juara Prancis itu sedang mencermati Javi Rodriguez dari Celta Vigo.

Menurut laporan tersebut, memang belum ada tawaran konkret, tetapi PSG disebut sudah menanyakan detail kontrak pemain berusia 23 tahun itu.

Rodriguez memiliki klausul pelepasan senilai 40 juta euro di Celta. Namun, ada beberapa peminat dari Inggris: FC Everton, FC Fulham, dan Newcastle United juga dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah. Hingga deadline day pada Selasa, tawaran terkait masih bisa masuk.

PSG musim panas ini sejauh ini telah mengeluarkan 152 juta euro untuk pemain baru. Di sisi lain, ada pemasukan sekitar 155 juta euro. Barcola sendiri sangat mungkin pindah ke The Reds dengan biaya dasar 117 juta euro.

Rodriguez merupakan lulusan akademi Celta dan sejauh ini belum pernah meninggalkan klub tersebut. Untuk klub Galicia itu, pemain tim nasional Spanyol, yang pertama kali tampil untuk tim senior menjelang Piala Dunia, sejauh ini telah mencatatkan 90 pertandingan di level profesional. Namun, pada akhirnya ia tidak masuk skuad untuk Piala Dunia.

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Transfer, berita: Bremen tampaknya memperkuat diri dengan bek kiri

Werder Bremen dalam pencarian penguatan untuk sisi kiri pertahanan tampaknya akan memasuki langkah berikutnya. Menurut informasi dari Sky , sudah ada kesepakatan lisan antara klub Bundesliga itu dan Moussa Ndiaye. Namun, pemain berusia 24 tahun itu masih membutuhkan lampu hijau dari RSC Anderlecht untuk kepindahannya ke Weser.

Pembicaraan dengan klub kasta tertinggi Belgia itu juga, menurut laporan tersebut, sudah berada di tahap akhir. Rencananya adalah peminjaman yang mencakup opsi pembelian. Pelatih Werder, Daniel Thioune, sebelumnya juga sudah mengonfirmasi minat terhadap Ndiaye secara terbuka.