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Transfer, News: Sacha Boey di ambang kepindahan di dalam Bundesliga?

Menjelang berakhirnya periode transfer musim panas, pencarian klub baru untuk Sacha Boey secara mengejutkan mulai mengarah pada opsi di dalam Jerman. Setelah bek Prancis berusia 25 tahun itu berada di posisi teratas dalam daftar jual FC Bayern dan diberi tahu bahwa mereka merencanakan masa depan tanpa dirinya, direktur olahraga Max Eberl juga secara terbuka menegaskan bahwa Bayern ingin melepas sang pemain Prancis.

Namun sejauh ini belum ada tawaran konkret, sehingga selain kemungkinan kembali lagi ke Galatasaray, hampir tidak ada pergerakan dalam situasi ini.

Seperti yang kini dilaporkan Hamburger Morgenpost, Hamburger SV kini sedang mempertimbangkan bek kanan tersebut untuk menutup celah yang sudah lama terbuka di sisi kanan. Dari sisi olahraga, pemain Prancis itu akan menjadi tambahan yang punya nama besar, tetapi secara finansial transfer ini berada di situasi yang goyah.

Transfer permanen senilai sekitar 15 juta euro tidak terjangkau bagi klub Jerman utara itu, sehingga praktis hanya opsi pinjaman yang mungkin. Namun bahkan untuk kepindahan sementara, gaji Boey di Munchen menjadi kendala besar, sehingga pihak-pihak yang terlibat tampaknya harus menemukan solusi kreatif untuk mewujudkan kesepakatan ini.

Selain itu, HSV bergerak di beberapa jalur dan juga membidik opsi yang kemungkinan sama menariknya secara olahraga, tetapi lebih realistis secara finansial. Klub Hanseatik itu disebut telah mencapai kesepahaman dengan Bayer Leverkusen dan bek kanan mereka, Arthur, soal peminjaman. Hal itu dilaporkan Sky. Dengan demikian, topik Boey di Hamburg kembali tertutup - dan di Bayern tetap актуаль.

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Transfer, News: Galatasaray menantikan kedatangan Rafael Leao

Raksasa Turki itu pada Sabtu sore mengumumkan kedatangan Rafael Leao dalam waktu dekat. Melalui X, Galatasaray mengundang para fan pada pukul 15.45 untuk datang ke Atatürk Airport guna menyambut superstar baru mereka. Leao, yang telah berangkat bersama agennya Antonio Leo, disebut akan menandatangani kontrak dengan klub besar Istanbul itu pada Sabtu juga.

Disebutkan bahwa kontrak itu akan berlaku hingga 2030 dan kabarnya akan memberi Leao pemasukan bersih sebesar sepuluh juta euro. Termasuk bonus, Galatasaray akan membayar 45 juta euro kepada AC Milan.





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Transfer, News: Mohamed Amoura kemungkinan akan meninggalkan VfL Wolfsburg

Mohamed Amoura masih bisa meninggalkan VfL Wolfsburg. Dengan OGC Nice, kini ada peminat lain dari Prancis yang muncul. Seperti dilaporkan pakar transfer Sacha Tavolieri, pembicaraan antara klub-klub tersebut sudah berlangsung mengenai kemungkinan kepindahan penyerang berusia 26 tahun itu.

Menurut informasi dari RMC , transfer ini berupa kesepakatan pinjaman yang akan mencakup opsi pembelian senilai 20 juta euro. Menurut laporan tersebut, pembicaraan sudah sangat maju.

Amoura belakangan juga dikaitkan dengan Olympique Marseille dan FC Schalke 04. Selain itu, menurut informasi dari fussballtransfers , Udinese Calcio dari Serie A juga menunjukkan minat kepada striker Wolfsburg tersebut.

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Transfer, News: Bayer Leverkusen di ambang pembelian 35 juta?

Di Bayer Leverkusen, rencana pengisian ulang sisi kanan mulai mengambil bentuk konkret. Sementara transfer Moussa Diaby tampaknya sudah mendekati penyelesaian, pencarian bek kanan baru juga kini telah melangkah maju secara signifikan.

Seperti dilaporkan kicker , Guela Doue telah memutuskan untuk pindah ke Werkself. Pemain Pantai Gading berusia 23 tahun itu disebut telah memberikan persetujuannya kepada para petinggi klub dan secara tegas menginginkan kepindahan ke Leverkusen. Karena itu, yang masih terbuka terutama adalah kesepakatan antara Bayer dan Racing Strasbourg.

Namun dalam kerangka finansial, pandangan kedua klub masih berbeda. Leverkusen disebut siap membayar 30 juta euro untuk Doue, menurut kicker. Strasbourg awalnya masuk ke pembicaraan dengan tuntutan 50 juta euro.

Karena negosiasi terus berjalan, majalah spesialis itu berasumsi bahwa klub kasta tertinggi Prancis tersebut kini telah menurunkan tuntutan transfernya secara signifikan. Jika tidak demikian, Bayer disebut sudah akan mempertimbangkan opsi lain. Menurut informasi dari fussballtransfers, kesepakatan bisa tercapai di kisaran 35 juta euro.

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Transfer, News: Tur belanja PSG tampaknya berlanjut

Paris Saint-Germain bisa menginvestasikan sebagian ruang finansial dari rencana penjualan Bradley Barcola ke FC Liverpool untuk merekrut bek tengah baru. Menurut surat kabar lokal Faro de Vigo , juara Prancis itu sedang menaruh perhatian pada Javi Rodriguez dari Celta Vigo.

Menurut laporan tersebut, memang belum ada tawaran konkret, tetapi PSG disebut sudah menanyakan detail kontrak pemain berusia 23 tahun itu.

Rodriguez memiliki klausul pelepasan senilai 40 juta euro di Celta. Namun, ada beberapa peminat dari Inggris: Everton, Fulham, dan Newcastle United juga disebut tengah mempertimbangkan langkah. Hingga deadline day pada Selasa, tawaran-tawaran semacam itu masih bisa masuk.

PSG pada musim panas ini sejauh ini telah menghabiskan 152 juta euro untuk pemain baru. Di sisi lain, ada pemasukan sekitar 155 juta euro. Barcola sendiri sangat mungkin akan pindah ke The Reds dengan biaya dasar 117 juta euro.

Rodriguez merupakan lulusan akademi Celta dan sejauh ini belum pernah meninggalkan klub itu. Untuk klub Galicia tersebut, pemain tim nasional Spanyol itu, yang untuk pertama kalinya tampil bagi tim senior sebelum Piala Dunia, sejauh ini telah memainkan 90 pertandingan di level profesional. Namun pada akhirnya ia tidak masuk skuad untuk Piala Dunia.

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Transfer, News: Bremen tampaknya akan memperkuat diri dengan bek kiri

Werder Bremen dalam pencarian tambahan kekuatan di sisi kiri pertahanan tampaknya siap melangkah ke tahap berikutnya. Menurut informasi dari Sky , sudah ada kesepakatan lisan antara klub Bundesliga itu dan Moussa Ndiaye. Namun, pemain berusia 24 tahun itu masih membutuhkan lampu hijau dari RSC Anderlecht untuk pindah ke Weser.

Pembicaraan dengan klub kasta tertinggi Belgia itu juga, menurut laporan tersebut, sudah berada di tahap akhir. Rencananya adalah peminjaman yang mencakup opsi pembelian. Pelatih Werder, Daniel Thioune, sebelumnya juga sudah mengonfirmasi secara terbuka minat terhadap Ndiaye.