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Transfer, berita: Sacha Boey di ambang kepindahan di dalam Bundesliga?

Tak lama sebelum berakhirnya periode transfer musim panas, dalam pencarian klub baru untuk Sacha Boey, secara mengejutkan mulai terlihat opsi di dalam Jerman. Setelah bek asal Prancis berusia 25 tahun itu berada di urutan teratas daftar jual FC Bayern dan diberi tahu bahwa mereka merencanakan musim tanpa dirinya, direktur olahraga Max Eberl juga menegaskan secara terbuka bahwa Bayern ingin melepas pemain Prancis itu.

Namun sejauh ini belum ada tawaran konkret, sehingga selain kemungkinan kembali lagi ke Galatasaray, nyaris belum ada pergerakan dalam situasi ini.

Seperti yang kini dilaporkan Hamburger Morgenpost, Hamburger SV kini sedang menaruh perhatian pada bek kanan tersebut untuk menutup celah di sektor sayap yang sudah lama terbuka. Dari sisi olahraga, pemain Prancis itu akan menjadi tambahan yang punya nama besar, tetapi dari sisi finansial, transfer ini masih berdiri di atas fondasi yang goyah.

Perekrutan permanen senilai sekitar 15 juta euro tidak terjangkau bagi klub Jerman utara itu, sehingga praktis hanya peminjaman yang bisa dibayangkan. Namun bahkan untuk kepindahan sementara, gaji Boey di Munchen menjadi hambatan besar, sehingga pihak-pihak yang terlibat kemungkinan harus menemukan solusi kreatif untuk mewujudkan kesepakatan ini.

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Transfer, berita: Mohamed Amoura kemungkinan akan meninggalkan VfL Wolfsburg

Mohamed Amoura masih bisa meninggalkan VfL Wolfsburg. Dengan OGC Nice, kini ada peminat lain dari Prancis yang ikut masuk dalam persaingan. Seperti dilaporkan pakar transfer Sacha Tavolieri, pembicaraan antara klub-klub tersebut mengenai kemungkinan transfer penyerang berusia 26 tahun itu sudah berjalan.

Menurut informasi dari RMC , yang dibahas adalah kesepakatan peminjaman yang akan mencakup opsi pembelian senilai 20 juta euro. Pembicaraan itu disebut sudah sangat maju.

Amoura belakangan juga dikaitkan dengan Olympique Marseille dan FC Schalke 04. Selain itu, menurut informasi dari fussballtransfers , Udinese Calcio dari Serie A juga disebut menunjukkan minat kepada striker Wolfsburg tersebut.

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Transfer, berita: Bayer Leverkusen di ambang pembelian 35 juta euro?

Di Bayer Leverkusen, rencana pengisian ulang sisi kanan mulai mengambil bentuk konkret. Sementara transfer Moussa Diaby tampaknya sudah sangat dekat dengan rampung, pencarian bek kanan baru kini juga telah melangkah maju secara menentukan.

Seperti dilaporkan kicker , Guela Doue telah memutuskan untuk pindah ke Die Werkself. Pemain Pantai Gading berusia 23 tahun itu disebut telah memberikan persetujuannya kepada para petinggi klub dan secara tegas menginginkan kepindahan ke Leverkusen. Dengan demikian, yang terutama masih terbuka adalah kesepakatan antara Bayer dan Racing Strasbourg.

Namun, dalam kerangka finansial, keinginan kedua klub masih berbeda. Menurut kicker, Leverkusen siap membayar 30 juta euro untuk Doue. Strasbourg pada awalnya memulai pembicaraan dengan tuntutan 50 juta euro.

Karena negosiasi masih terus berjalan, majalah spesialis itu beranggapan bahwa klub divisi teratas Prancis tersebut kini telah merevisi tuntutan harga transfernya secara signifikan ke bawah. Jika tidak demikian, Bayer disebut sudah akan melirik opsi lain. Menurut informasi dari fussballtransfers, kesepakatan bisa dicapai di angka sekitar 35 juta euro.

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Transfer, berita: Tur belanja PSG tampaknya berlanjut

Paris Saint-Germain bisa menginvestasikan sebagian ruang finansial dari penjualan Bradley Barcola yang direncanakan ke FC Liverpool untuk merekrut bek tengah baru. Menurut surat kabar lokal Faro de Vigo , juara Prancis itu sedang memantau Javi Rodriguez dari Celta Vigo.

Disebutkan bahwa memang belum ada tawaran konkret, tetapi PSG kabarnya sudah menanyakan detail kontrak pemain berusia 23 tahun tersebut.

Rodriguez memiliki klausul rilis senilai 40 juta euro di Celta. Namun, ada beberapa peminat dari Inggris: FC Everton, FC Fulham, dan Newcastle United juga disebut sedang mempertimbangkan langkah pendekatan. Hingga deadline day pada Selasa, tawaran-tawaran terkait masih bisa masuk.

PSG sejauh ini telah mengeluarkan 152 juta euro untuk pemain baru pada musim panas ini. Di sisi lain, ada pemasukan sekitar 155 juta euro. Barcola sendiri sangat mungkin akan pindah ke The Reds dengan biaya dasar transfer sebesar 117 juta euro.

Rodriguez berasal dari akademi Celta dan sejauh ini belum pernah meninggalkan klub tersebut. Untuk klub Galicia itu, pemain tim nasional Spanyol yang sempat tampil untuk pertama kalinya bagi tim senior sebelum Piala Dunia itu sejauh ini telah memainkan 90 pertandingan di level profesional. Namun pada akhirnya ia tidak masuk dalam skuad untuk Piala Dunia.

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Transfer, berita: Bremen tampaknya akan memperkuat diri dengan bek kiri

Werder Bremen dalam pencarian tambahan kekuatan untuk sisi kiri pertahanan tampaknya berada di ambang langkah berikutnya. Menurut informasi dari Sky , sudah ada kesepakatan lisan antara klub Bundesliga tersebut dan Moussa Ndiaye. Namun, pemain berusia 24 tahun itu masih memerlukan lampu hijau dari RSC Anderlecht untuk pindah ke Weser.

Pembicaraan dengan klub divisi teratas Belgia itu juga, menurut laporan tersebut, sudah berada di tahap akhir. Disebutkan bahwa skemanya adalah peminjaman yang mencakup opsi pembelian. Pelatih Werder, Daniel Thioune, sebelumnya juga telah mengonfirmasi minat terhadap Ndiaye secara terbuka.