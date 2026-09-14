Pelatih asal Belanda, Marino Pusic, direktur teknik tim Al Ahli Saudi, memutuskan untuk mengembalikan pemainnya yang membangkang ke dalam susunan inti pada laga pertama tim di ajang Liga Champions Asia Elite, sementara satu transfer baru tampil untuk pertama kalinya bersama "Al Raqi".

Al Ahli menjamu lawannya, Pakhtakor asal Uzbekistan, hari ini Senin, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan pertama fase liga di turnamen Asia tersebut.

Pusic mengungkap susunan inti tim Jeddah itu, yang menampilkan keikutsertaan pemain Brasil Matheus Gonçalves sebagai starter, setelah sebelumnya berada di luar rencananya sejak ia menempati kursi direktur teknik.

Sebelumnya, Gonçalves menyatakan ketidakpuasannya usai dicoret dari daftar Al Ahli pada laga sebelumnya melawan Al Hazem di Liga Roshn Saudi, di mana ia memasang foto hitam pada akunnya di situs "X", dan menghapus foto-fotonya dengan seragam "Al Raqi" dari situs "Instagram".

Bintang Brasil itu akan kembali bermain di samping rekan senegaranya Wanderson Galeno dan Saleh Abu Al Shamat, di belakang penyerang asal Inggris Ivan Toney di lini depan.

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Di sisi lain, pelatih asal Belanda itu memutuskan untuk menurunkan pemain barunya asal Prancis, Ibrahima Diaby, ke dalam susunan inti untuk pertama kalinya, setelah bergabung ke tim dari Cercle Brugge asal Belgia selama periode transfer musim panas lalu.

Diaby akan bermain di lini tengah di samping rekrutan baru lainnya dari klub Al Fateh; Nayef Masoud, di depan kuartet pertahanan yang terdiri dari Saeed Ba Atiyah, pemain Turki Merih Demiral, Rayan Hamed, dan Saad Baljabid.

Laga ini akan menjadi yang pertama bagi Al Ahli di edisi Liga Champions Asia Elite musim ini, di mana mereka berupaya mempertahankan gelar yang mereka raih pada dua edisi sebelumnya untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

"Al Raqi" menjalani laga tersebut tanpa banyak bintang-bintang lamanya yang membawa mereka meraih dua gelar sebelumnya, terutama sayap asal Aljazair Riyad Mahrez, dan gelandang asal Pantai Gading Franck Kessié, di samping pelatih asal Jerman Matthias Jaissle.

Susunan pemain Al Ahli adalah sebagai berikut: