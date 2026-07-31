Krisis Real Madrid terkait dengan skuad tim semakin bertambah setelah mengumumkan kesepakatan dengan penyerang muda Carlos Espi, di mana klub Kerajaan itu kini dituntut untuk mengosongkan tempat baru dalam skuadnya jika ingin merampungkan transfer-transfer besarnya yang tersisa selama bursa transfer musim panas.

Real Madrid telah mengumumkan, pada Kamis malam kemarin, tercapainya kesepakatan dengan Levante untuk merekrut Espi dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2031.

Laporan pers sebelumnya menyebutkan bahwa Gonzalo Garcia dalam perjalanan untuk pindah ke Fulham Inggris, guna bermain di bawah asuhan mantan pelatihnya Alvaro Arbeloa, sehingga menyisakan tempat kosong.

Namun setelah mendaftarkan Espi, skuad Real Madrid menjadi terisi penuh dengan batas maksimal yang diizinkan, yaitu 25 pemain di tim utama, yang memaksa manajemen untuk melepas pemain jika berhasil merampungkan transfer Yann Diomande dan Rodri, yang menjadi prioritas utama klub musim panas ini, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Skuad terisi penuh

Tim saat ini memiliki dua penjaga gawang Thibaut Courtois dan Andriy Lunin, di samping 10 bek yaitu Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Eder Militao, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Antonio Rudiger, Raul Asencio, Ferland Mendy, dan Dean Huijsen.

Di lini tengah, skuad ini mencakup Jude Bellingham, Arda Guler, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, dan Bernardo Silva.

Sementara di lini depan terdapat Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz, dan Franco Mastantuono.

Meskipun kepindahan Gonzalo ke Fulham akan memberi Espi kesempatan untuk mendapatkan tempatnya dalam skuad, klub tetap akan terpaksa melepas pemain lain jika merekrut salah satu dari dua target utama, Diomande atau Rodri, sementara klub harus melepas beberapa pemain jika berhasil merekrut keduanya sekaligus.

Situasi Mastantuono tidak lagi seperti dulu

Kerumitan situasi juga bertambah karena posisi pemain Argentina Franco Mastantuono, yang tidak lagi bisa didaftarkan sebagai pemain dari tim cadangan - sebagaimana yang terjadi musim lalu - setelah jumlah penampilannya yang diizinkan bersama tim utama terlampaui selama musim lalu, sehingga ia menempati satu tempat penuh dalam skuad tim.

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Selain Mastantuono, Real Madrid akan menghadapi keputusan-keputusan sulit dalam beberapa hari mendatang, karena klub dituntut untuk menuntaskan urusan para pemain yang akan pergi sebelum bursa transfer ditutup, jika ingin merampungkan rencananya untuk memperkuat jajarannya dengan target-target utamanya di mercato musim panas.