Studio analisis pertandingan Arsenal melawan Brighton menyaksikan kemunculan menarik dari Mohamed Aboutrika, bintang Al Ahly dan mantan pemain timnas Mesir, selama keikutsertaannya dalam menganalisis laga tersebut melalui jaringan "beIN Sports", dalam suasana yang memperlihatkan sisi jenaka dari bintang Mesir itu.

Selama sesi di studio, Aboutrika mengejutkan pembawa acara Abdulaziz Al Nasr dengan hadiah istimewa, berupa jersey Al Ahly untuk musim baru, yang bertuliskan nama pembawa acara tersebut di samping nomor 22, nomor yang identik dengan Aboutrika selama tahun-tahunnya bersama Al Qal'a Al Hamra.

Hadiah tersebut disambut hangat oleh Abdulaziz Al Nasr, yang tampak senang dengan gestur ini, sebelum Aboutrika memberikan sentuhan humor pada momen itu, dengan berkata kepadanya: "Semoga menjadi transfer yang bermanfaat bagi Kapten Hussein Amotta, pelatih Al Ahly", dalam sindiran bercanda tentang transfernya secara imajiner ke skuad tim tersebut.

Gestur ini terjadi di sela-sela analisis duel antara Brighton dan Arsenal, yang menyaksikan kemenangan tuan rumah dengan tiga gol tanpa balas, dalam pertandingan yang berlangsung dalam rangkaian laga pekan kelima Liga Inggris.