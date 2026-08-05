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CD Mirandes v UD Almeria - La Liga HypermotionGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Transfer Asing Pertama: Al Ittihad Umumkan Kesepakatan dengan Dion Lopy dari Almeria

Transfers
D. Lopy
Al Ittihad
Almeria
Saudi Pro League
LaLiga
Senegal
Arab Saudi
Spanyol

"Harimau" perkuat skuad dengan pemain baru

Klub Arab Saudi, Al-Ittihad, mengumumkan kesepakatan dengan gelandang asal Senegal, Dion Lopy, yang datang dari klub Almeria, selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Klub Arab Saudi tersebut merilis sebuah video, melalui akun resmi mereka di situs "X", yang mengumumkan kesepakatan dengan gelandang asal Senegal itu, dengan kontrak berdurasi 3 tahun, yang berakhir pada 2029.

Al-Ittihad tidak mengungkapkan detail finansial dari transfer tersebut, namun laporan-laporan media sebelumnya menegaskan bahwa mereka akan membayar 13 juta euro kepada klub Spanyol itu, dalam beberapa termin, ditambah 10% dari nilai penjualan kontraknya di masa mendatang.

Gelandang asal Senegal ini dianggap sebagai transfer pemain asing baru pertama Al-Ittihad pada mercato musim panas saat ini, di mana klub sebelumnya telah mengaktifkan klausul pembelian dalam kontrak bek asal Kamerun mereka, Stephane Keller, yang sebelumnya dipinjamkan dari klub Siprus, Limassol.

Dion Lopy akan menjadi pengganti gelandang asal Brasil, Fabinho, yang meninggalkan tim seiring berakhirnya kontraknya usai musim lalu berakhir.

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Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
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ITT
Segunda Division
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ALM
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Dion Lopy berusia 24 tahun, dan bermain di posisi gelandang bertahan secara utama, serta mahir pula di posisi gelandang jangkar, yang memperkuat opsi tim di area tersebut.

Pemain Senegal ini bermain untuk Almeria sejak 2023, ketika ia bergabung dengan skuad mereka dari Stade Reims, dan tampil bersama klub tersebut dalam 105 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 4 gol, sementara memberikan 6 assist.

Adapun di level internasional, Lopy bermain bersama timnas Senegal sejak tahun 2023, namun ia hanya tampil dalam 5 pertandingan, tanpa mencetak atau menciptakan gol satu pun, serta tidak dipanggil untuk tampil di Piala Afrika maupun Piala Dunia sepanjang tahun ini.

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